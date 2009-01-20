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Dünya

Türklerin yüzde 51'i Obama'dan umutlu

BBC'nin anketine göre, bugün görevi devralacak Obama ile birlikte ABD'nin hem Türkiye hem de dünyayla ilişkileri iyileşecek

20 Ocak 2009 02:00

* İngiliz BBC televizyonunun yaptığı bir kamuoyu araştırmasına göre, bugün görevi George Bush'tan alacak Barack Obama'nın dönemi ile birlikte ABD'nin dünyayla ilişkileri iyileşecek. 

* Ankette görüşlerine başvurulan Türklerin yüzde 51'i "Obama döneminde ABD ile ilişkilerde iyileşme olur" dedi

17 ülkede yapılan araştırmaya göre, katılımcıların çoğu Obama'nın öncelikle mali krizle mücadele edeceğini görüşünü ortaya koydu. 

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Japonya ve Rusyadakiler hariç, katılımcıların yüzde 67'si, Obama'nın ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesine olanak sağlayacağı yönünde görüş bildirdi. Araştırmada, Obama'nın 8 yıldır popülerliğini kaybetmiş bir Amerikan başkanının temel referans alındığını noktadan hareket edeceğinin de unutulmaması gerektiğine işaret edildi.

ABD ile ilişkilerde iyileşme umudu, Mısır'da yüzde 58, Türkiye'de yüzde 51 olarak görülürken, yeni Başkanın önceliklerinin başında mali krizin geldiğini düşünenlerin oranının yüzde 72 olduğu belirtildi.

Katılımcılarının yüzde 50'si Obama'nın öncelikleri sıralamasında Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesine yer verirken, yüzde 46'sı küresel ısınmayla mücadeleye, yüzde 43'ü Orta Doğu'da barış çabalarına ve yüzde 29'u da Taliban'a karşı Afgan hükümetine destek vereceğine inandığını belirtti.

Araştırma, 24 Kasım 2008 ile 5 Ocak 2009 tarihleri arasında İngiltere, Şili, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Nijerya, Rusya, İspanya, Türkiye ve ABD'de 17 bin 356 kişinin katılımıyla yapıldı.

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