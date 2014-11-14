Türklerin yaşadığı binada yangın

Bonn'un Max Caddesi'ndeki ev ve işyerinde çıkan

yangın dün sabah saat 08.30

sularında polise ihbar edildi.

Zemin katında Türk marketinin bulunduğu binanın girişinde çıkan yangın kısa sürede

söndürüldü.

Yangında beş yetişkin, biri 4 yaşında diğeri 8 aylık olmak üzere iki çocuk duman

zehirlenmesinden tedavi edildi.

İlk belirlemelere göre 10 binlerce euroluk maddi hasar oluştu.

Yangının binanın girişinde çıktığı tahmin ediliyor. Bir görgü tanığı polise

verdiği ifadede

yangının çıkmasından kısa süre sonra bir kişinin hızla binayı terk ettiği ve kaçarak

bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Polis bina girişine getirilen çöpün ateşe verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak yangının kundaklama sonucu meydana gelip gelmediği şüphesiyle ilgili olarak

başlatılan soruşturma henüz tamamlanmış değil.

