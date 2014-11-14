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Dünya
Deutsche Welle

Türklerin yaşadığı binada yangın

Almanya'nın Bonn kentinde Türklerin yaşadığı bir apartmanda çıkan yangınla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor. Yangında kundaklama şüphesi bulunuyor.

14 Kasım 2014 13:52

Bonn'un Max Caddesi'ndeki ev ve işyerinde çıkan
yangın dün sabah saat 08.30
sularında polise ihbar edildi.
Zemin katında Türk marketinin bulunduğu binanın girişinde çıkan yangın kısa sürede
söndürüldü.
Yangında beş yetişkin, biri 4 yaşında diğeri 8 aylık olmak üzere iki çocuk duman
zehirlenmesinden tedavi edildi.
İlk belirlemelere göre 10 binlerce euroluk maddi hasar oluştu.
Yangının binanın girişinde çıktığı tahmin ediliyor. Bir görgü tanığı polise
verdiği ifadede
yangının çıkmasından kısa süre sonra bir kişinin hızla binayı terk ettiği ve kaçarak
bölgeden uzaklaştığını söyledi.
Polis bina girişine getirilen çöpün ateşe verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Ancak yangının kundaklama sonucu meydana gelip gelmediği şüphesiyle ilgili olarak
başlatılan soruşturma henüz tamamlanmış değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya BonnTürklerinMax CaddesiTürkWelle Türkçe DW DPA EC/HS

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