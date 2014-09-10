‘Türklerin ülkeye güveni azalıyor'



German Marshall Fund tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin AB'ye katılmasına olumlu bakan Türklerin sayısı yüzde 53'e çıktı. Bu oran geçen yıl yüzde 45 idi.

Genel olarak AB'ye olumlu yaklaşımın yükselişte olduğu kaydedildi. Hükümet karşıtları ve destekçilerinin de AB üyeliği taraftarı olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, bu oran AKP hükümetinin dış politikasını onaylayanlar arasında daha yüksek.

Aynı zamanda ülkenin üyesi olduğu NATO'ya yönelik destek ise geçen yıl yüzde 39 iken bu yıl yüzde 49'a çıktı. Bu oran 2010 yılında yüzde 30 kadardı.

Dışarıdan nasıl görünüyor?

Ancak araştırmaya göre, Türkiye'nin dışarıdan görünümü ise gittikçe negatifleşiyor. ABD vatandaşlarının sadece yüzde 36'sı Türkiye hakkında olumlu görüşlere sahip. Bu oran geçen yıl yüzde 43'tü.

Avrupa'da Türkiye'ye bakış daha da kötü. Sadece yüzde 31'lik bir oran olumlu görüşe sahip. Almanların Türkiye'ye bakışı ise daha da olumsuz. Yüzde 23'lük bir kısım olumlu görüşe sahip.

Öte yandan, araştırmaya göre, “Türklerin kendi ülkelerine olan güveni de bir nebze azaldı”. Ankete göre Türklerin yüzde 73'ü ülkenin geleceğine olumlu yaklaşıyor. Geçen yıla kıyasla yüzde12'lik bir düşüş söz konusu.

Gezi Parkı olayları sırasında polisin tutumu ve Twitter ile YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerine getirilen yasaklar yurtdışında da Türkiye ile ilgili tartışmalara yol açmıştı.