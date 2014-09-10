T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

‘Türklerin ülkeye güveni azalıyor'

German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, Türkler AB ve NATO’ya artık daha ılımlı. Ancak ülkelerine olan güvenleri azalıyor.

10 Eylül 2014 20:42


German Marshall Fund tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin AB'ye katılmasına olumlu bakan Türklerin sayısı yüzde 53'e çıktı. Bu oran geçen yıl yüzde 45 idi.

Genel olarak AB'ye olumlu yaklaşımın yükselişte olduğu kaydedildi. Hükümet karşıtları ve destekçilerinin de AB üyeliği taraftarı olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, bu oran AKP hükümetinin dış politikasını onaylayanlar arasında daha yüksek.

Aynı zamanda ülkenin üyesi olduğu NATO'ya yönelik destek ise geçen yıl yüzde 39 iken bu yıl yüzde 49'a çıktı. Bu oran 2010 yılında yüzde 30 kadardı.

Dışarıdan nasıl görünüyor?

Ancak araştırmaya göre, Türkiye'nin dışarıdan görünümü ise gittikçe negatifleşiyor. ABD vatandaşlarının sadece yüzde 36'sı Türkiye hakkında olumlu görüşlere sahip. Bu oran geçen yıl yüzde 43'tü.

Avrupa'da Türkiye'ye bakış daha da kötü. Sadece yüzde 31'lik bir oran olumlu görüşe sahip. Almanların Türkiye'ye bakışı ise daha da olumsuz. Yüzde 23'lük bir kısım olumlu görüşe sahip.

Öte yandan, araştırmaya göre, “Türklerin kendi ülkelerine olan güveni de bir nebze azaldı”. Ankete göre Türklerin yüzde 73'ü ülkenin geleceğine olumlu yaklaşıyor. Geçen yıla kıyasla yüzde12'lik bir düşüş söz konusu.

Gezi Parkı olayları sırasında polisin tutumu ve Twitter ile YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerine getirilen yasaklar yurtdışında da Türkiye ile ilgili tartışmalara yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

German Marshall FundTürklerNATOMarshall FundTürkiyeTürklerinAKPParkıTwitterYouTubeWelle Türkçe dpa BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24