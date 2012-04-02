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Bilim / Teknoloji

Türklerin twitter'daki değeri 64 milyon dolar

Twitter için Türkiye'deki kullanıcılarının değeri belli oldu

02 Nisan 2012 11:31

Dünya’nın en büyük mikro blogging sitesi Twitter, Türk kullanıcıların attığı her tweet’le 0.43 kuruş kazanıyor. Twitter’ın Türk kullanıcılardan günlük kazancı 4 bin 80 doları bulurken, Türklerin attığı tweet'lerin şirkete kazandırdığı rakam yılda 1 milyon 490 bin dolara ulaştı.

Dünya genelinde 450 milyonu aşkın üyesi bulunan Twitter, Türkiye’deki 5.3 milyon aktif olmak üzere toplam 7 milyon kullanıcıya sahip.

Habertürk gazetesinin haberine göre, reklam ve gelir modelini yeni oturtmaya başlayan Twitter, 2011’de 150 milyon dolar gelir elde etti. Ortalama bir Twitter kullanıcısının değeri dokuz doları bulurken, Türk kullanıcıların toplam değeri 64 milyon dolar oldu.


Gelir iki katını aşacak


Kullanıcı başına yıllık geliri 0.33 dolar olan Twitter, Türkiye’deki 7 milyon üyesinden ise 2.4 milyon dolar gelir elde etti.

Piyasa değeri 4 milyar dolara ulaşan Twitter’ın, 2012’de 260, 2014’te ise 540 milyon dolar elde etmesi bekleniyor.

 

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