Türklerin sıraya girip bekledikleri kuaför geliyor

Dünyanın en tanınmış saç tasarımcılarından John Nollet bir haftalığına Türkiye'ye geliyor



Elizabeth Hurley, Vanessa Paradis, Monica Bellucci, Cecile Cassel, Uma Thurman... Hepsi saçlarını aynı kişiye teslim ediyor. İşte bu Fransız doğumlu, ünlü saç tasarımcısı John Nollet, dünya turu kapsamında Türkiye’ye geliyor.



Habetürk'ten alınan bilgiye göre Louis Vuitton, Kerastase ve Park Hyatt işbirliğiyle Türkiye’ye gelen Nollet ,geldiği gün yani 22 Nisan’da onuruna Park Hyatt’ta düzenlenen davete katılacak. Nollet’nin bu tur için özel olarak hazırladığı benzersiz ‘haute couture saç aksesuarları koleksiyonu’ da bu sırada davetlilere tanıtılacak.



Şimdi beklediğiniz sorunun cevabını da verelim. Evet, Nollet 23’ünden 29’una kadar da otelin suitinde ‘kişiselleştirilmiş saç tasarımı hizmeti’ verecek. Yani arzu edenlerin saçlarını şekillendirecek. Bunun da bir bedeli var tabii. Nollet’ye kesim ve fön yaptırmak isteyenler 700 Euro, kesim, fön ve boya yaptıracaklar ise 1000 Euro ödeyecek.



Şimdiden 12 kişi Nollet’den randevu almış bile. Sizin de öyle bir niyetiniz var ise çok gecikmeden oteli aramanızı tavsiye ederiz.





