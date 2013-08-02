Almanya'da 16 yıl başbakanlık yapan Helmut Kohl'ün ülkede yaşayan Türklerin yarısını göndermek istediği ileri sürüldü.

İngiltere'de kamuoyuna açıklanan gizli istihbarat bilgilerine göre, şu anda bir Türk gelini olan Hristiyan Demokrat Partili (CDU) eski Başbakan Kohl'ün kendi iktidarı döneminde, her iki Türk'ten birini Türkiye'ye geri göndermek için hazırlık yaptı iddia edildi.

Spiegel Online'in haberinde, 28 Ekim 1982 tarihli İngiliz istihbarat belgesinde Helmut Kohl'ün, ''Gelecek 4 yılda Türklerin sayısının yüzde 50 azaltmak zorunluluk hale gelecek. Ancak bunu kamuoyunda açıkça ifade etmemek gerekir'' dediği belirtildi.

'Asimilasyon mümkün değil'

Haberde ayrıca Kohl'ün "Almanya'nın bu kadar çok Türk'ü asimile etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandığına dikkat çekilirken, bu konuşmalar esnasında dada dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Özel sekreter A.J Coles ve Kohl'ün danışmanı Horst Telschik bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu haberdeki istihbarat belgesinin üzerinden 30 yıl geçmesi nedeniyle Britanya Milli Arşivi'nde kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

İngiliz istihbaratı tarafından "PREM 19/1036 dosya numarasıyla kayıt altına alınan Thatcher-Kohl'ün Bonn'daki görüşmeleri tutanak hale getirilmiş.

Hedef sadece Türk işçiler

Belgelerde Kohl'ün aynı dönemde Almanya'da çalışmakta olan İtalyan, Güney Asyalı ve Portekizli misafir işçilerden hiçbir rahatsızlık duymadığı, buna karşılık Türk işçileri en çabuk şekilde Türkiye'ye geri göndermek istediği görülüyor.

'Türkler bambaşka kültürden'

İngiliz istihbarat belgelerine göre, "Almanya 11 milyon Doğu Avrupalı'yı entegre etti" diyen Kohl'ün, meslektaşı Thatcher'a, "Ancak Türkler bambaşka bir kültürden geliyor" dediği vurgulandı.

Tazminat kozu

Thatcher tutanaklarına göre Helmut Kohl'ün Türklerin yarısını Almanya'dan göndermek için parayı araç olarak kullanmak istediği ve bunun için yüklü tazminat ödemesi yapmayı planladığı deşifre edildi.

80 darbesi planları bozdu

Tarihçi Ulrich Herbert bunun için 1983 yılında bir teşvik paketi çıkarıldığı ancak 100 bin kadar Türk'ün bundan yararlandıkları ifade ederek buna karşın Türkiye'deki askeri darbe sonrası onbinlerce insanın Almanya'ya iltica ettiğini hatırlattı.

Ancak Helmut Kohl'ün üçüncü nesil Türklerin Almanya'ya daha çok entegreye olmaya başlamaları ve Almancayı iyi konuşmaları nedeniyle 1993 yılında partisinin karşı çıkmasına rağmen Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırdığına da atıfta bulunuldu.

1982 yılında Almanya'da 1,5 milyon Türk'ün yaşadığı kaydedildi.