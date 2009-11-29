Türklerin internet tutkusu!

T24 - İnternet kullanıcılarının yaklaşık yarısı her gün ortalama 5 saatin üzerinde, dörtte biri ise haftada 50 saatin üzerinde online oluyor. E-posta, anında mesajlaşma (IM) ve oyun ise ön planda...



İnteraktif pazarlama ajansı Adinteractive, İnteraktif Türkler 2009 araştırma raporunu, 1948 kişinin katıldığı tamamen dijital bir anket yardımıyla şekillendirdi. Katılımcıların yüzde 75,4'ünü ağırlıklı 18-35 yaş aralığındakilerin, yüzde 67'sini üniversite düzeyindekilerin, yüzde 43'ünü de kadınların oluşturduğu araştırma sonuçlarına göre, internet ağırlıklı olarak, e-posta, IM ve oyun amaçlı kullanılıyor.



Ankete katılanların yüzde 49,5'i her gün ortalama 5 saatin üzerinde internette vakit geçiriyorken, yüzde 25,1'i haftada 50 saatin üzerinde online oluyor.



İnterneti kullananlar içinde e-postayı kullananların oranın yüzde 83,9 olarak belirlenirken, katılımcıların yüzde 50'si sürekli bu hizmetten yararlandığını ifade ediyor.



İnterneti yüzde 91,3 oranında chat, sohbet amaçlı kullananların ise yüzde 48'i fırsat buldukça, yüzde 20'si akşamları, yüzde 16,6'sı ise sürekli olarak bu hizmetten yararlanıyor.



Sosyal topluluk siteleri ağırlıklı öğlen kullanılıyor



Sosyal topluluk siteleri kullanıcılarının oranı ise yüzde 57,9 olarak belirlendi. Bu kullanıcıların yüzde 40,3'i öğlen, yüzde 17,3'ü ise akşam saatlerinde bu siteleri ziyaret ediyor.



İş amaçlı interneti kullanan yüzde 47,3 oranındaki katılımcının büyük bir kısmı sürekli olarak internetten bu amaçla yararlanıyor. Bilgi, haber alma amacıyla internet kullananların yüzde 35,9'u sürekli, yüzde 29,7'si fırsat buldukça interneti kullandığını belirtiyor.

Yüzde 67 oranına sahip olan, oyun ve eğlence amacıyla internet kullananların yüzde 49,7'si fırsat buldukça, yüzde 20,9'u ise akşam saatlerinde internetten yararlanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre internet, ders/ödev, müzik dinleme ve indirme, film indirmek ve izlemek, arkadaşlık amaçlı da kullanılıyor.



Bankacılık işlemlerini internetten yapanların oranı yüzde 35

Bankacılık işlemlerini internetten gerçekleştirenlerin oranı yüzde 35 iken, bu kullanıcıların yüzde 37,6'sı sürekli, yüzde 21,9'u sabah, yüzde 16,4'ü ise öğlen saatlerinde işlemlerini yapıyor.



Kamu hizmetleri işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirenlerin oranı da yüzde 18,4 düzeyinde. Blog kullanıcılarının oranı yüzde 12,7, forum kullanıcılarının oranı da yüzde 18,8. İnterneti ticaret amaçlı kullananların oranı yüzde 9,3 olurken, bunların yüzde 70'i sürekli olarak, yüzde 18,7'si ise fırsat buldukça bu hizmetten yararlanıyor.



Yüzde 33,4 olan internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 62,6'sı sürekli, yüzde 13,5'i akşamları interneti bu amaçla kullanıyor.



Arama motorları dışında en sık ziyaret edilen adres



Ankete katılan kullanıcıların arama motorları dışında en sık ziyaret ettiği adreslere bakıldığında ise Facebook birinci sırayı aldı.

Araştırmada reklam içerikli e-mail tıklanma oranlarına bakıldığında, en son gün içinde bir reklam içerikli e-mail'e tıklayanların yüzde 36, son birkaç gün içinde tıklayanların ise yüzde 24,5 oranında olduğu görülüyor.



Cep telefonunda konuşma dışında en fazla kullanılan sms gönderimi



Araştırmaya katılanların yüzde 98,5'i cep telefonu sahibiyken, yüzde 1,5'i cep telefonu kullanmadığını belirtiyor. Cep telefonuyla internete düzenli olarak girenlerin oranı yüzde 41, lokasyon bazlı uygulamaları kullananlar ise yüzde 23 düzeyinde.

Ankete katılan kullanıcıların yüzde 49,5'i cep telefonlarına gelen indirim, promosyon mesajlarını faydalı bulurken, katılımcılar kendilerine atılan SMS'lerde yüzde 44 oranla promosyon ve indirimlerin duyurulmasını istiyor.

''Cep telefonunuza hangi sıklıkla müzik, resim, oyun ya da uyulama indirirsiniz?'' sorusuna yüzde 39 ''asla'' yanıtını verirken, yüzde 35,5'i ''nadiren'', yüzde 13,5'i ''mecbur kaldığında'', yüzde 12'si ''sıklıkla'' cevabını veriyor.



Araştırma sonunda ankete katılan kullanıcıların cep telefonlarını konuşma dışında kullandıkları fonksiyonlar; yüzde 92,5 SMS gönderimi, yüzde 77,5 fotoğraf çekimi ve yüzde 48,5 uygulamalar, yüzde 44,5 radyo dinleme, yüzde 41,5 internete bağlanma, yüzde 36 oyun oynama, yüzde 33 MMS gönderimi, yüzde 14 GPS navigasyon şeklinde sıralanıyor.



İnteraktif TV



Ankete katılanlar arasında interaktif TV sahibi katılımcıların yüzde 98'i ev, yüzde 2'si iş yerinde interaktif TV kullanıyor. En çok izlenen yayınlar yüzde 73 ile ulusal kanallar olurken, bunu haber kanalları, film-dizi kanalları, spor kanalları izliyor. ''Televizyonda genelde kimin istediği kanal açık olur?'' sorusuna katılımcıların yüzde 68'i ''benim'' yüzde 14'ü ''eşimin'' cevabını veriyor. Katılımcıların yüzde 33'ü TV'yi tek başına, yüzde 31'i ise ailece izliyor.



Adinteractive'in Kurucusu ve Başkanı Köksal Abdurrahmanoğlu araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, müşterilerine hiç olmadıkları kadar yakınlaştığını hisseden markaların pazarlama projelerini giderek daha ucuz ve daha verimli bir alan olan dijital tarafa kaydırmaya başladığını, geleneksel pazarlamanın pastadaki payı azalırken dijital ve interaktif projelerin sayısının katlanarak arttığını vurguladı.



Abdurrahmanoğlu, ''Krizde bu mecraya yatırım yapan markalar hem krizden daha az etkileniyor hem de rakipleri karşısında büyük rekabet avantajı sağlıyor'' dedi.