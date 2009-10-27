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Yaşam

Türklerin cinsel fantezisi nasıl olur?

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği 690'ı kadın, 1495'i erkek ve 115'i de eşcinsel olmak üzere toplam 2 bin 300 kişiyle Cinsel Fantezi Anketi yaptı.

27 Ekim 2009 02:00

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği 690'ı kadın, 1495'i erkek ve 115'i de eşcinsel olmak üzere toplam 2 bin 300 kişiyle Cinsel Fantezi Anketi yaptı.

 Ankete göre Türklerin en büyük fantezisi ünlü bir erkek ya da kadınla seks yapmak. İkinci sırada ise hayat kadınları ve para karşılığı seks yapan erkeklerle birlikte olmak geliyor. Türklerin en sevdiği üçüncü fantezi ise komşuyla seks. Ankete katılanların tamamı fantezilerin cinsel hayata ‘renk kattığını’ düşünüyor.

Ankete göre Türk erkeklerinin en büyük sorunu penislerinin boyu. Bunu sertleşme ve erken boşalma izliyor. Kadınlar ise en çok cinsel isteksizlikten şikayetçi. Kadınların diğer sorunları ise orgazm olamama ve vajinusmus. Ankete göre Türkler cinsel sorunlarını hiç kimseyle paylaşmıyor.

 

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