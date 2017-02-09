Türklerin ABD'ye bakışı olumsuz

Amerika’nın Sesi’nin çatı kurumu ABD Yayın Kurulu’nun girişimiyle araştırma şirketi Gallup tarafından düzenlenen ankete göre Türkler’in yaklaşık yarısı, Amerika’ya karşı olumsuz görüşlere sahip. Ancak Türkler, ırklar arası uyum, insan haklarının korunması ve uluslararası suçla mücadele çabalarına kıyasla, okullar ve iş fırsatları konusunda Amerika’ya daha yüksek not verdi.



Ankete katılanların sadece yüzde 12,4’ü Amerika’ya ‘çok olumlu’ baktıklarını belirtirken, ‘biraz olumlu’ bakanların oranı ise yüzde 29,8 oldu. Yüzde 33’lük kesim Amerika’ya karşı ‘çok olumsuz’ bakış ortaya koyarken, yüzde 14 ise ‘biraz olumsuz’ dedi. Yüzde 12’nin biraz altında bir oran ise, konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi ya da yanıt vermeyi reddetti.



Geçen yıl yapılan anketin sonuçları bugün açıklandı. Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilk kez telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki liderin Suriye’de IŞİD militanlarına karşı savaşta işbirliği yapma hususunda mutabık kaldığını ve CIA Başkanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.



Gallup’un anketi, Türkler arasında Rusya’ya bakışın ise Amerika’dan bile kötü olduğunu ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 44,1’i Rusya’ya yönelik ‘çok olumsuz’ görüş belirtirken, bu oran üç yıl öncesinde yüzde 33’dü.



Anket geçen yıl 12 Mayıs-19 Haziran arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde yapıldı. Türkiye’nin Amerika ile ilişkileri o dönemden bu yana daha da gerilirken, Rusya ile işbirliğinde ise artış görüldü.



Ankette katılımcılara ayrıca, ülkeler için 7 ayrı niteliğe verdikleri önem soruldu. Bunlar arasında, yüzde 71,6 oranla Türkler’in en fazla önem verdiği nitelik insan haklarının korunması olurken, sadece 17,6’si Amerika’nın bunu çok iyi yaptığı görüşünü dile getirdi.



Siyasi özgürlüklere sahip demokrasi ise, Türkler’in en düşük öncelik verdiği nitelik oldu. Katılımcıların yüzde 57,3’ü bu alana en fazla önem verdiklerini söyledi. Diğer öncelikler arasında da yüzde 70,2 oranla iyi okullar ve üniversitelere sahip olmak, yüzde 68,2 oranla farklı ırkların birarada barış içinde yaşaması nitelikleri bulunuyor.



Katılımcılara Amerika’nın bu 7 kategoride nasıl performans gösterdiği soruldu. İyi okullara sahip olmak yüzde 43,5 oranla katılımcıların Amerika’ya en yüksek not verdiği alan olurken, bunu yüzde 32,1 oranla ekonomi ve iş fırsatları takip etti.



Ancak sadece yüzde 20,1’lik kesim farklı ırkların birarada barış içinde yaşaması konusunda Amerika’ya en yüksek notu verdi. İnsan haklarının korunması konusunda bu oran yüzde 17,6, uluslararası suçlarla mücadele konusunda da yüzde 15,1 oldu.