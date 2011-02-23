-TÜRKLERİ İKİ BAKAN KARŞILAYACAK MUĞLA (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki Türk vatandaşlarını getirecek olan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının ulaşacağı Marmaris Limanı'nda yolcuları karşılayacak olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dalaman Havalimanı'na geldi. Yıldırım, havalimanında yaptığı açıklamada, Libya'dan ilk etapta deniz yolu ile Marmaris Limanı'na gelecek 3 bin 36 kişilik ilk kafileyi karşılamak için geldiklerini söyledi. Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Akdağ ile Marmaris Limanı'na geçeceklerini belirterek, ''Dün akşam ve gece yarısından sonra kalkan iki adet feribot, 3 bin 36 yurttaşımızı Libya'nın Bingazi Limanı'ndan Marmaris'e getiriyor. Gemilerden birincisi Orhangazi bu gece 22.30'da limana yanaşacak, diğeri de 2 saat sonra yanaşacak'' dedi. Vatandaşların ülkelerine dönmeleri münasebetiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile limanda karşılamaya katılacaklarına işaret eden Yıldırım, ''Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sağlık Bakanımız sağlıkla ilgili gerekli tertibatı aldı. Ayrıca vatandaşlarımızın buradan memleketlerine gitmeleri için otobüsler hazırlandı. Burada Kızılay, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve diğer kurumlarımız da gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımızın gelmesini bekliyoruz'' diye konuştu Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise ekiplerin gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını ifade ederek, ''Arkadaşlarımız karşılamak için hazırlıklarını tamamladılar. Vatandaşlarımız limana indiklerinde dikkatle gözden geçireceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız'' diye belirtti. Yıldırım ve Akdağ daha sonra karayolu ile Marmaris Limanı'na hareket etti.