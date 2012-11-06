Türklere vize kararı için söz Adalet Divanı’nda

Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nda Türklere vize davasının görüşüldü. Duruşmaya katılan AB temsilcilerinin tamamı Türklere yönelik vizenin devam etmesini istedi. Yunan ve İngiliz temsilciler Türklerin vizeye tabi oldukları için memnun olmaları gerektiğini söyledi. Şimdi gözler gelecek yıl açıklanacak kararda.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı vize dün Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nda (ABAD) 15 AB ülkesinin yargıçları tarafından masaya yatırıldı.

Almanya’da yaşayan ailesini ziyaret etmek amacıyla vize talep eden, ancak başvurusu reddedilen Leyla Ecem Demirkan adlı genç kızın açtığı dava, Türklerin vize sorunu ile sıkıntılarını aşmada bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Davada Türkiye ile AB arasındaki ortaklık anlaşması ve mevcut hakların kötüleştirilemeyeceğini garanti altına alan Katma Protokole göre Türklere turistik gezi ve aile ziyareti için vize mecburiyeti olup olmadığı sorusu ele alındı.

Türk görevli karşıladı

AB hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen en yüksek yargı organı konumundaki ABAD’daki duruşma için saat 08.00’de Lüksemburg’a geldim. Konuk kapısından girdiğimde beni Türkçe konuşan bir hanımefendi karşıladı. Türk heyetinden olduğunu sandığım görevli ABAD’da çalışan iki Türk kökenliden biri olduğunu söyledi. Bugün görevli olması ve karşılaşmamız ise tamamen tesadüf.

Duruşma devasa binanın en büyük salonunda saat 09.30’da başladı. Salonda Köln’den gelen bir otobüs dolusu Türk genci yerini almıştı. Herkes vize konusunda Türk ve Alman taraflarının söyleyeceklerini merak ediyordu. Yargıçlar salona girdiğinde herkes ayağa kalktı. Ben de yerime oturdum.

Gutmann’dan insan hakkı vurgusu

İlk sözü Demirkan’ın avukatı Rolf Gutmann aldı. Gutmann yaklaşık 20 dakikalık konuşmasında üç konuya vurgu yaptı. Annesini ziyaret etmek isteyen bir genç kızın ziyaret hakkının engellenmesinin insan hakları açısından sakıncalı olduğunu söyledi. Yapılan anlaşmalar gereği Türklerin haklarının korunacağını, daha da kötüleştirilemeyeceğini belirtti.

Almanya’nın avukatı: vize devam etmeli

Alman hükümetinin avukatı Prof. Kai Heilbronner ise Türklere vize uygulanmasına son verilemeyeceğini, AB ile yapılan anlaşmaların ekonomik temelli olduğu ve vatandaşları kapsamadığını savundu. Serbest dolaşım hakkının pasif hizmet alımı kapsamında olmadığını ileri süren avukat, Avrupa vize politikasının değiştirilmesinin büyük sorunlara yol açacağını ifade etti.

Karar gelecek yıl

Saat 12.30’a kadar süren duruşmada üye ülkelerin temsilcilerinin tamamı Türklere vize uygulamasına devam edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Temsilciler Türklere vize muafiyetinin "Her şeyi alt üst edeceğini, böyle bir kararın çıkması durumunda uygulanmasının mümkün olmayacağını” ileri sürdü. Hatta Yunan ve İngiliz temsilciler Türklerin vizeye tabi oldukları için memnun olmaları gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Yunanistan temsilcisi, “İyi ki vizeyle geliyorlar. Yoksa vizesiz sınırlarda daha büyük sorun yaşarlar. Uzun sorgulamalara maruz kalırlar. Belki de geri gönderilirler. Hiç olmazsa vize ile sorunsuz sınırdan geçiyorlar" dedi.

Başsavcı İspanyol Cruz Villalon mütaalasını 28 Ocak 2013’te okuyacağını söyledi. Savcının mütaalasını alan mahkeme daha sonra kapalı oturumla vize davasını karara bağlayacak. Kararın mart ayında açıklanması bekleniyor.