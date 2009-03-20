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Yaşam

Türklere 3 aya kadar vizesiz Almanya sinyali

Almanya, Avrupa Adalet Divanı’nın vizeyle ilgili kararının kısa süreli hizmet sunacak Türk vatandaşları için geçerli olduğunu açıkladı.

20 Mart 2009 02:00

Avrupa Adalet Divanı’nın hizmet sunan Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri yönündeki kararı üzerine Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmeier, bu kararın kısa süreli hizmet sunacak Türk vatandaşları için geçerli olduğunu açıkladı.

Sol Parti Federal Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Prof. Norman Paech’in ortaklaşa verdiği soru önergesine Müsteşarı Altmeier şu yanıtı verdi:

"Avrupa Adalet Divanı’nın (Soysal) Kararı, 1973 yılında Almanya’da yürürlükte olan Yabancılar Yasası uyarınca, Türk vatandaşlarının hizmet sunumu özgürlüğünden kısa süreli yararlanmak üzere vizesiz giriş yapmalarını ilgilendirmektedir. Bu yüzden karar, Türk vatandaşlarının üç aydan fazla süren ikametler için vize alma zorunluluğunda bir değişikliğe yol açmamaktadır" dedi.

Turistlere, işadamlarına

Federal Milletvekili Dağdelen, Müsteşar Altmeier’in Federal Hükümet adına verdiği yanıtın "vizesiz seyahat sinyali" şeklinde yorumlanması gerektiğini söyledi. Sevim Dağdelen, "Bu yanıttan benim çıkardığım sonuca göre, Federal Hükümet üç aydan daha kısa süreli seyahatler için Türk vatandaşlarından vize talep edilemeyeceği görüşünü paylaşmaktadır" dedi. Dağdelen, söz konusu karar doğrultusunda sadece kamyon şoförlerinin değil, Türk turistlerin, iş adamlarının ve Almanya’da tedavi görmek isteyen vatandaşların da belirli bir süre için vizesiz giriş yapabileceğini savundu.

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