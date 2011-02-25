-TÜRKLER TUNUS SINIRINDAN GEÇİYOR RAS CEDİR (A.A) - 25.02.2011 - Libya'dan kaçan Türk vatandaşları, küçük gruplar halinde Tunus sınırından geçiyor. Tunus-Libya sınırındaki Ras Cedir sınır kapısından son olarak 20 kişilik bir işçi grubu geçiş yaptı. Bu kişilerin pasaportlarıyla sınır kapısına geldikleri ve sorunsuz bir şekilde çıkışlarına izin verildiği öğrenildi. İşçiler, geldikleri Trablus'taki Surman bölgesinin sakin ve bölgenin genel olarak muhalefetin kontrolünde olduğunu anlattı. Söz konusu işçi grubu, yol boyunca Libyalıların sıklıkla araçlarını durdurduğunu, ancak Türk olduklarını öğrenince sorun çıkarmadan geçişlerine izin verdiklerini de belirtti. Öte yandan dün sınırdan geçmelerine izin verilmeyen 250 kişilik kafilenin, bugün yeniden giriş yapmayı deneyeceği öğrenildi. Bu gruptaki Türk vatandaşlarının pasaportlarının yanlarında olduğu, ancak çıkış vizeleri olmadığı için geri çevrildikleri bildirilmişti. Ras Cedir sınır kapısındaki kontrol noktalarında, büyük çoğunluğu Mısırlı yüzlerce kişi hala geçiş için bekliyor. -GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI: 5 ÖLÜ Trablus'un birçok mahallesinde göstericilere ateş açıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, cuma namazından sonra güvenlik güçlerinin göstericelere ateş açtığını belirtti. Bir görgü tanığı, Sug el Cuma sokaklarında güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığını ve ölüler olduğu söyledi. El Cezire televizyonu da Canzur bölgesinde 5 kişinin öldüğünü, birkaç kişinin yaralandığını duyurdu. -AMERİKALILAR TAHLİYE EDİLİYOR- Libya'dan tahliye edilen Amerikalıları taşıyan feribot, Trablus'tan Malta'ya hareket etti. ABD hükümetinin kiraladığı feribotun bağlı olduğu şirketin yetkilileri, denizin fırtınalı olması nedeniyle üç gündür limanda bekletilen geminin Malta'ya hareket ettiğini açıkladı. Şirket yetkilileri, öğleden sonra hareket eden feribotun Malta'ya 8 saatte ulaşmasının beklendiğini söyledi. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, feribotta 167'si Amerikalı, 118'i diğer ülke vatandaşı 285 kişinin bulunuyor. -İNGİLTERE RÜŞVET İDDİALARINI YALANLADI- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "hükümetin, İngiliz vatandaşlarını ülkeden çıkarmak için Libyalı yetkililere rüşvet verdiği" iddialarını yalanladı. İngiliz Sky haber kanalının iddiasına göre, İngiliz hükümeti Libya'da bulunan vatandaşlarının bu ülkeden ayrılmalarını sağlamak için Libyalı yetkililere rüşvet verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise bu iddiayı yalanlayarak, "Trablus havaalanındaki yetkililer, uçakların inişi ve kalkışı gibi konularda tüm ülkelere ücret uyguluyorlar" dedi. İngiltere Başbakanı David Cameron dün, vatandaşlarının tahliyesinde yaşanan gecikmeden dolayı özür dilemişti. Cameron bugün de Libya'ya yönelik yaptırımların BM aracılığıyla artılacağını ve şimdiye kadar 500'den fazla İngiliz vatandaşının bu ülkeden tahliye edildiğini söylemişti.