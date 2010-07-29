Türkler sperm bankasına akın etti

T24- Danimarka'daki Uluslararası Sperm Bankası'nın kapılarını SABAH'a açmasının ardından haberi okuyan Türkler bağış yapmak için e-mail yağdırdı. Cyros International Direktörü Ole Schou: 20 kişiden mail aldım. Fotoğraf gönderenler bile var

Danimarka'nın Aarhus kentinde faaliyet gösteren sperm bankası, SABAH'ın yazı dizisinin ardından, bağış yapmak isteyen Türk donörlerin akınına uğradı. Farklı yollarla Cyros International adlı sperm bankasına ulaşan donörler, direktör Ole Schou'yu şaşkına çevirdi. Schou, son iki haftada 20'den fazla Türk erkeğinin sperm bağışlamak için e-posta gönderdiğini açıkladı. Kendisine mektup göndermek dışında internet üzerinden başvuru formlarını dolduran çok sayıda Türk erkeğinin de olduğunun altını çizen Schou, "Bazıları doğrudan bana geldi. Kimileri ise farklı departmanlara. Ancak en azından 20 kişinin donör olmak istediğini söyleyebilirim" dedi. Kurulduğu 1997'den bugüne yaklaşık 10 Türk erkeğinin sperm bağışladığına, yazı dizisinden sonra, büyük bir artışın gerçekleştiğine dikkat çeken Danimarkalı yönetici şöyle konuştu:, "Türkiye'de konunun büyük bir tartışma yarattığını duydum. Özellikle internet forumlarında buna rastladım. Donörlüğün tartışılması bile bizim için önemli."

EN ÇOK MASRAFLARI SORUYORLAR



Sperm vermek için başvuran bazı Türklerin resimlerini de gönderdiğini kaydeden Schou, Türk erkeklerinin en çok masraflar ve kazanç konusunda sorular sorduklarını dile getirdi. Kimi e-postalar Türkçe olurken kimileri de internet üzerinden İngilizceye çevrildiği için anlamsız hale gelmiş. İsimleri güvenlik nedeniyle çıkarılan Türklerin başvurularından bazıları şöyle:



Ben bir Türk erkeğiyim ve bu konuyla ilgileniyorum. İlk olarak şartlarınızı bilmek istiyorum. Lütfen bana e-posta gönderir misiniz?



İnİngilizce bilmiyorum. Sperm vermek istiyorum. Nasıl verebilirim? Şartları neler?

Merhaba. Uçak biletlerimi ve otel masraflarımı karşılıyor musunuz? Size fotoğrafımı da yolluyorum.

'TÜRKLER ORAYI YIKAR'



KOMEDYEN Cem Yılmaz, 2008 yılında gerçekleştirdiği stand-up şovunda sperm bankalarını da konu edinmiş ve Türkler'in donör olmaya meraklarını anlatmıştı. Yılmaz, kahkahayla izlenen şovunda, "Donöre 3-5 bin euro civarında bir para ödeniyor. Bizde bankanın olmamasının sebebi bu olabilir. Çünkü, 'Bağışlayın' diye duyuru yaparlarsa, (eliyle yayma-sıvama işareti yaparak) Türkler orayı yıkar" demişti.