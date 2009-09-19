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Yaşam

Türkler sofrada 162 dakika harcıyor

Türkler, Economist Dergisi’nin yeni çıkan “Pocket World In Figures 2010” isimli kitabında sofrada en çok vakit geçiren millet olarak ele alındı.

19 Eylül 2009 03:00

Economist Dergisi’nin yeni çıkan “Pocket World In Figures 2010” isimli kitabı, Türkleri sofrada en çok vakit geçiren millet olarak ele aldı.

Sayılarla dünyada son durumu anlatan kitaptaki bilgilere göre, Türkler günde ortalama 162 dakikalarını yeme-içmeye ayırıyorlar. Enerji, teknoloji, basın, nüfus gibi başlıkların yer aldığı kitaptaki bazı “en”ler şöyle:

Fransızlar günde ortalama 8 saat 50 dakika ile dünyanın en çok uyuyan halkı.

Dünyanın en az yaşayan erkekleri ortalama sadece 43.4 yıllık ömürle Afganlar.

Ölüm oranı en yüksek ülke Afganistan.

Dünyada en çok bira tüketen ulus Venezüellalılar.

Günde ortalama 8 sigara içen Yunanlar en tiryaki ulus.

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