Türkler sert, Yunanlılar uyuşuk

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası finallerinde, Yunanistan Milli Takımı'na karşı mücadele veren ve salondan uzatmalarda 76-74 yenik ayrılan Türk Milli Takımı, Yunan basını tarafından “Mavi-beyazlıların yüreğini ağzına getiren” ekip olarak nitelendirildi.

Yunan basın-yayın organları, “Ay-Yıldızlılar'ın savunmada sert bir oyun çıkardıkları, Yunan tarafının ise oyuna uyuşuk başladığı” görüşünde birleşti.

Haberlerde, şu yorumlara yer verildi:

“Mavi-beyazlılar, başabaş geçen çekişmede adeta nefeslerini tutarak, Türk Milli Takımı'nın yeni bir sayı bulmaması için dua etti. Son periyoda dek zaman zaman uyuyan Yunan ekibi, silkinerek arayı kapatmayı başardı. Uzatmada Yunan ekibinin hayatta olduğun gözler önüne serildiği ve nihayet kontrolün elden gittiği saniyelerde toparlanılarak Türk tarafı yenildi. Tempoyu bir türlü yükseltemeyen ve çok sayıda hata yapan mavi-beyazlılar, maç sonuna dek ay-yıldızlılara galibiyet umudu verdi.”

Ayrıca haberlerde, her ne kadar karşılaşmadaki tek düşüncenin basketbol oynamak ve kazanmak olduğu ortada olsa bile Türk takımına karşı oynuyor olmalarının, oyunculara daha değişik bir galibiyet isteği getirdiği kaydedildi.

Türk ekibinin uzatmalarda serinkanlılığını yitirmesinin, mavi-beyazlıları galibiyete götüren ana nedenlerden biri olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yunan ekibinin bileğinin gücüyle madalyaya giden yolda ilerlediği yorumuna da yer verildi.