Türkler Obama'cı, El Kaide McCain'ci!

ABD’de 4 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde 70 ülkede düzenlenen bir ankette Türkler de dahil katılımcıların büyük bölümü ‘Obama’ derken, El Kaide McCain’ci çıktı



ABD başkanlık seçimi konusunda düzenlenen uluslararası bir ankette yer alan 70 ülkenin büyük bölümü, ABD'nin yeni başkanı olarak Barack Obama'yı görmek istediğini belirtti. Türkiye'de de tercihte bulunanların çoğunluğu Obama'yı seçti. El Kaide yanlıları ise, bir internet sitesi aracılığıyla, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı John McCain'in kazanmasını tercih ettiklerini duyurdu.



Gallup kuruluşunun 70 ülkede düzenlediği ankete Türkiye'den katılanların yüzde 70'i, "kimin ABD başkanı seçilmesini istersiniz" sorusuna cevap vermedi veya "bilmiyorum" dedi.



Ankete katılan Türklerin yüzde 22'si Obama'yı seçerken, Cumhuriyetçi aday John McCain'i tercih edenlerin oranı ise sadece yüzde 8'de kaldı.



70 ülkeden 64'ü 'Obama' dedi



Anketin yapıldığı ülkelerden 64'ünde Obama, tercih edilen isim oldu. Sadece Gürcistan, Filipinler, Kamboçya ve Laos'ta McCain daha fazla destek aldı. Ağustostaki Rusya-Gürcistan savaşında McCain, Moskova'yı Obama'dan daha sert eleştirmişti.



Litvanya ve Pakistan'da iki aday eşit destek aldı. Ancak Pakistan'da bu desteğin sadece yüzde 5'te kaldığı görüldü. Obama'nın babasının ülkesi Kenya, yüzde 89 ile, Demokrat adayın en popüler olduğu ülke çıktı.



Batı Avrupa ülkelerinin de ezici çoğunlukla Obama'yı McCain'e tercih ettiği gözlendi. Örneğin bu ülkelerden Fransa'da yüzde 64'lük çoğunluk Obama'yı seçerken, McCain'i isteyenlerin oranı sadece yüzde 4'te kaldı.



El Kaide, tercihini internetten duyurdu



Bu arada, El Kaide yanlıları, bir internet sitesi aracılığıyla, ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin adayı John McCain'in kazanmasını tercih ettiklerini duyurdu.



El Hisbeh adlı internet sitesinde yayınlanan yazıda, "El Kaide terör örgütü ABD'yi askeri ve ekonomik açıdan tüketmek istiyorsa Irak ve Afganistan'daki savaşları sürdürme ihtimali yüksek McCain'in iyi bir tercih olacağı" görüşü savunuldu.



Son Amerikan askerine kadar savaşı sürdürecek McCain'in, seçimlerde desteklenmesi gerektiği belirtilen yazıda, McCain'in böylelikle selefi Bush'un başarısız yürüyüşünü sürdürebileceği öne sürüldü.