-TÜRKLER KRUVAZİYERDE TATİLİ SEVDİ İZMİR (A.A) - 02.11.2010 - Türklerin dev gemilerde tatil yapma tercihi, uluslararası şirketleri harekete geçirdi. Türk limanlarına uğrayan gemilerde Türklere ayrılan kabin sayıları iki kata varan oranda artırırken, 2011 yılında Türkiye kruvaziyer pazarının 50 bin yolcuya ulaşması bekleniyor. Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin 2011 yılı için yaptıkları sefer ve pazarlama planlarında Türkiye'nin yükselişi dikkat çekiyor. AA muhabirinin sektörden derlediği bilgilere göre, İstanbul, Kuşadası, İzmir, Marmaris ve Bodrum gibi limanlara uğrayan ancak Türk yolcu sayısını sınırlı tutan bir çok gemi, Türk kontenjanını büyük oranda artırdı. Geçen yıl İzmir ve İstanbul'u uğrak noktaları arasına alan MSC firmasına ait Magnifica gemisi Türkiye'ye ayırdığı haftalık 70 kabinlik kontenjanı 120 kabine çıkardı. Dünyanın en büyük kruvaziyer grubu olan Royal Caribbean da bu yıl ilk kez Türkiye'ye kontenjan ayırma kararı aldı. Buna göre, şirkete ait Navigator Of The Seas ve Vision Of The Seas gemilerinde haftada toplam 140 kabin Türk yolcular için ayrıldı. 6 yıldızlı Regent Seven Seas gemisinin de 2011'de İstanbul çıkışlı tur düzenlemesi kararı alındı. Sektörün diğer büyüğü olan Costa firması da Serena Gemisi'nde 70 kabini Türkiye için ayırdı. Öte yandan Azamara ve Celebrity firmaları İstanbul'u, Classic International Cruise ise Antalya'yı ana liman olarak kullanma kararı aldı. Buna göre Azamara Quest, Celebrity Constellation gemileri İstanbul, Arion gemisi ise Antalya çıkışlı turlara başlayacak, bu gemilerde Türkiye için kabin sınırlaması konulmayacak. Geçen yıl Yunanistan'ın yeşil pasaporta uyguladığı vizeyi kaldırmasıyla hızla gelişen Yunan Adası turlarının da 2011 yılında sayı ve sefer sıklığı yaşaması bekleniyor. İstanbul ve Kuşadası çıkışlı Yunan adaları turu düzenleyen Louis Cruise Line firması, Cristal Cruise, Aquamarine ve Orient Queen gemilerinde Türkiye'ye ayrılan kabin sayısı haftada 150'ye çıkardı. Pullman Cruise ise İstanbul çıkışlı Yunan adası turlarına Türkiye için 150 kabin ayırdı. Öte yandan, İzmir ve Çeşme çıkışlı olarak Apex Tur ve Bamtur şirketleri tarafından kiralanarak Yunan adaları turu düzenleyen gemilere yeni dönemde yenilerinin eklenmesi bekleniyor. -ÇARPICI GELİŞME- Kruvaziyerdeki 2011 yılı planlamalarıyla ilgili değerlendirme yapan Hey Travel Kruvaziyer Departman Müdürü Ahmet Yazıcı, dünya çapında en çarpıcı gelişmenin Türkiye'de yaşandığını ifade etti. Bir kaç yıl öncesine kadar Türk limanlarına uğramasına rağmen dev gemilerde Türk yolculara yeteri kadar kabin ayrılmadığını, kriz yılı olan 2008'de ABD'lilerden boşalan kabinlerin önemli oranda Türkler tarafından doldurulmasıyla Türkiye'nin dikkatleri çektiğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: ''Kriz döneminde ekonomisini hızla büyüten Türkiye, diğer sektörlerde olduğu gibi üst sınıf turizm dalı olarak görülen kruvaziyer turizminde de dikkat çekiyor. Türkler tatillerini gemide geçirmeyi seviyor. Her geçen yıl katlanarak artan bir büyüme söz konusu. 2008 yılında 18 bin olan toplam Türk kruvaziyer yolcu sayısı, 2009'da 30 bine çıktı. Bu rakama 3 yıllık projeksiyonda ulaşılması hedefleniyordu. Bu yıl sektörün devleri potansiyeli görerek Türkiye'ye ayırdıkları yolcu kontenjanını 50 bine çıkardı. Türkiye öngörülemeyen büyüme rakamlarıyla Avrupa'nın yıldızı haline geldi.'' Türkiye ile ilgili yapılan değerlendirmelerde zenginleşen orta sınıfın talebe doğrudan etki yaptığının ifade edildiğine dikkat çeken Yazıcı, Dünya Kurvaziyer Birliği verilerine göre Türkiye'nin toplam potansiyelinin ise yıllık 81 bin yolcu olarak gösterildiğini kaydetti. -DAHA MAKUL FİYATLAR- Yunanistan'ın vizede sağladığı kolaylığın yolcu potansiyelini önemli ölçüde artıracağını ifade eden Yazıcı, yeşil pasaportun yanındaki diğer vize türlerine de kolaylık sağlanması halinde Ege Denizi'nin gerçek anlamda bir ''turizm denizi'' haline gelebileceğine işaret etti. Türk tur şirketlerinin potansiyeli görerek yeni gemiler kiralamak üzere çalışma başlattığını ifade eden Yazıcı, ''Yunan adalarına yeni charter seferlerin konması fiyatları da bir miktar düşürecektir. 2011 sezonunda daha ekonomik fiyatların ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz'' dedi. Yazıcı, dünyada her yıl 15 milyon kişinin gemi turu yaptığını, bunun yüzde 87'sinin ABD'lilerden, kalanının Avrupalılar'dan oluştuğunu belirterek, toplam pasta içinde Türkiye'nin payının çok küçük kalmasına rağmen en hızlı büyüyen pazarlar arasına girdiğini sözlerine ekledi. Türk yolcuların, otellerde sağlanan tüm hizmetleri alabilmeleri ve 3-4 ülkeyi görebilme imkanı bulmaları nedeniyle kruvaziyeri tercih ettiğini ifade eden Yazıcı, ''Turları eskiden daha çok emekliler tercih ederken son yıllarda ağırlıklı yaş grubu 30-40 arasına geriledi'' diye konuştu. Transatlantik olarak tabir edilen büyük kapasiteli gemilerin fiyatları geçen yıl artarken İzmir ve Çeşme çıkışlı yapılan Ege ve Adriyatik seferlerine çıkan üç yıldızlı gemilerde kişi başına ortalama fiyatlar, 400 avro düzeyine gerilemişti.