'Türkler, kendilerinden başka kimseyi sevmiyor'

Dünya çapında yaptığı kamuoyu araştırmalarıyla tanınan Pew, internet sitesinde, Türkiye’nin dış politikasının son dönemde gündemde olması vesilesiyle bir makale yayımlandı.

"Türk halkı ne ABD’ye ne de bir başka ülkeye olumlu bakıyor" başlıklı makalede, "Esasında Türklerin, tabii ki Türkiye’den başka, olumlu baktığı bir ülke veya kurum bulmak zor" yorumu yapıldı.

Makale, Pew anket şirketinden Josh Poushter’ın imzasını taşıyor. Poushter, Kobani ve IŞİD’in yüzünden Türkiye’yle ABD’nin 60 yıllık ittifakının sorgulanıyor olmasından yola çıkarak, "Fakat Türkler, IŞİD’in saldırısından neredeyse 10 yıl önce de ABD’ye kararlı bir biçimde olumsuz bakıyordu. Ve dahası, Türkler diğer yabancı güçleri de pek sevmiyor" ifadelerini kullandı.

Poushter, Türkiye’de anket yapmaya başladıkları 2002’den bu yana Türk halkının aynı anda ABD, İran, İsrail, Çin, Brezilya, Rusya, NATO ve Avrupa Birliği’ne karşı olumsuz görüş beyan ettiğine dikkat çekti.

Poushter, "Esasında Türklerin, tabii ki Türkiye’den başka, olumlu baktığı bir ülke veya kurum bulmak zor. 2012’deki anketimize göre, Türk halkının yüzde 78’i ülkelerine olumlu bakıyor’" diye yazdı.

Pew araştırmacısı, anketlerine katılanların aşırılıkçı gruplara da olumsuz baktığını vurguladı.