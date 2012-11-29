'Türkler ırkçılığı sineye çekiyor'

Avrupa Temel Haklar Ajansı, Irkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırıların Avrupa genelinde sıradan hale geldiğini belirtti. Ajans, raporunda Türklerin bu tür saldırıları en az şikayet eden millet olduğu tespitine yer verdi.

Viyana merkezli Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA), ''nefret suçlarının AB'nin bir gerçeği olduğu'' tespitinde bulundu.

AB ajansının yayımladığı iki ayrı raporda, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ya da farklı dinlere hoşgörüsüzlükten kaynaklı fiziki ve sözlü saldırıların AB genelinde sıradanlaştığı belirtildi.

Etkin mücadele için AB üyelerine nefret suçlarını daha somut tanımlamalarını ve sorumluları yargı önüne çıkarmalarını talep eden FRA, bu konuda daha güçlü siyasi irade gösterilmesi, cezaların ağırlaştırılması, kurbanların, haklarını aramaları konusunda teşvik edilmesi ve mağdurlara tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

FRA tarafından yapılan anketlere göre, AB'de yabancılar arasında nefret suçlarını ilgili makamlara en az şikayet eden grup Türkler. Irkçı saldırı ve tehditlerin yüzde 74'ü ve ciddi tacizlerin yüzde 90'ı Türkler tarafından rapor edilmiyor.

Anketlere göre, AB genelinde Roman ve siyahların yüzde 18'i, Kuzey Afrikalıların yüzde 9'u, Türklerin yüzde 8'i, Orta ve Doğu Avrupalıların yüzde 7'si, Rusların yüzde 5'i ve eski Yugoslavların yüzde 3'ü son 12 ayda 'ırkçı' motivasyonlu saldırı ya da tacize maruz kaldığını düşünüyor.

Türkler arasında ırkçı suçlara hedef olanların oranı Danimarka'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 13, Avusturya'da yüzde 7, Hollanda ve Belçika'da yüzde 5 olarak veriliyor.