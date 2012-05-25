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Politika

Türkler İran'a, Lübnanlılar Türkiye'ye teslim ediliyor

Adem Özköse ve Hamit Coşkun isimli iki Türk gazeteci Suriye'de kaçırıldıktan iki ay sonra İran'a gönderilerek serbest bırakılmıştı

25 Mayıs 2012 20:16

Türkiye'nin Esad yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından başlayan gerilim, garip olayların yaşanmasına neden oluyor. Daha önce kaçırılan iki Türk gazetecinin İran'a teslim edilmesinin ardından bugün de 11 Lübnanlı rehine , Türk yetkililere teslim edildi.

Reuters haber ajansı, Suriye'de Esad karşıtı militanlar tarafından kaçırılan 11 Lübnanlının, arabulucuk girişimlerinin ardından Türk yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

Lübnanlıların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan din adamı Şeyh İbrahim, "Allaha şükür işlem tamamlandı, Lübnanlılar Türk yetkililere teslim edildi" dedi.

İran'da kutsal bir mekanı ziyaret eden 11 Lübnanlı, dönüş yolunda kaçırılmıştı. 11 Şii Lübnanlı'nın Esad karşıtı Sünni militanlar tarafından kaçırılması, Lübnan'da gerginliğin tırmanmasına yol açmıştı.

 

Suriye'deki olaylar Lübnan'a sıçradı

 

Son dönemde Suriye'deki şiddet olayları Lübnan'a da sıçramış durumda. Başkent Beyrut'ta haftabaşında Esad yandaşı ve karşıtı Sünniler arasında çatışma çıkmış, 2 kişi ölmüştü. Geçen hafta Trablus kentinde Sünnilerle Aleviler arasında yaşanan çatışmalarda da 10 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede bir iç savaş endişesi yaşanıyor.

 

Lübnan iç savaşa sürükleniyor

 

Dün gece yine başkent Beyrut'ta yaşanan çatışmalarda 2 kişi öldü.

Lübnan güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında dün gece yarısı silahlı çatışma çıktı. Bir apartman dairesinde saklanarak güvenlik güçleriyle çatışan 2 silahlı kişi öldürüldü. 2 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada 4 asker de yaralandı. Apartman dairesinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

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