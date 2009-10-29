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Türkler film çekmeyi bilmiyor

Bir televizyon programına katılan Okan Bayülgen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2009 02:00

Bir televizyon programına katılan Okan Bayülgen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Televizyon sektörünü eleştiren “Kanal-İ-zasyon” filmiyle gündeme oturan Bayülgen, Türklerin sinema işini bir türlü beceremediğini belirtti. Bayülgen,  ‘Bizde hangi filme gidersen git, ne olacağı ilk 5 dakika içinde belli oluyor. Biz bu işi yapamıyoruz. Sinema filmi çekemiyoruz.’ dedi.

Derdimizi anlatamıyoruz!

Yaptığı her işte eleştirmeyi ve hicvi ana çıkış noktası olarak alan Okan Bayülgen ‘Biz sinemada kendimize özgü, komik ya da acıklı işler yapıyoruz. Bunlar da skeçler şeklinde oluyor. Türkler derdini anlatamıyor, bu da sistemsizlikle alakalı. Herkesin filmi çıkıyor ama saldım çayıra mevlam kayıra…’ diyerek tavrını bir kez daha ortaya koydu…

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