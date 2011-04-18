'Türkler çalıştı biz tembellik yaptık'

T24 - İstanbul’da bulunan Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos, ülkesinde yaşanan ekonomik krizle ilgili, “Türkler çalışırken biz tembellik yaptık. Şimdi bunun sonuçlarına katlanıyoruz” yorumunda bulundu.



Paskalya dolayısıyla Ortodoks Patrikhanesi’ni ve Patrik Bartholomeos’u ziyaret için İstanbul’da bulunan Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos, Türkiye’nin yaşadığı çarpıcı değişimin herkesi etkilediğini belirterek, “Hem ekonomik hem de siyasi açıdan Türkiye’yi çok güçlü görüyorum. İnsanlar başarılı, bunun için de mutlu ve kendine güvenli. Türkler çalışırken biz tembellik yaptık. Şimdi bunun sonuçlarına katlanıyoruz” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Pangalos önceki akşam Taksim Aya Triada Kilisesi’nde Rum Vakıfları Destekleme Derneği’nin (RUMVADER) onuruna verdiği davete katıldı. Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı’ndan ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden temsilciler de katıldı. RUMVADER Başkanı Laki Vingas, bizi Pangalos’a takdim ederken, Hürriyet’ten olduğumuzu söyledik. Bunu duyan Pangalos, “Hürriyet” kelimesini bir kez daha telaffuz ederek gülümsedi.





'Seferler başlasın'



Türkiye’de siyaset, iş dünyası ve entelektüel çevrelerden pek çok dostu olduğunu belirten Yunanistan Başbakan Yardımcısı, bu özel ziyaret vesilesiyle onlarla da görüşeceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde gerek Turgut Özal, gerekse İsmail Cem ile sık sık bir araya geldiğini ve Rum cemaatinin sorunlarını dile getirdiğini hatırlatan Pangalos, Yunan vatandaşlarının Türkiye’de mal alıp satmasına ilişkin sorunun çözülmesine rağmen Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılamadığını ve Limni ile Gökçeada arasında vapur seferlerinin de bir türlü başlayamadığını belirtti.



Pangalos, Finansbank’la ilgili olarak da şu anekdotu anlattı: “Yunan vatandaşlarının Türkiye’de mal alıp satmasına izin verilmesinden sonra Finansbank, Yunanlılar tarafından alındı. İlk zamanlarda Yunanistan’ın milliyetçi çevreleri bundan rahatsız oldu. Hatta Yunan bayrağını sallayarak bunu protesto ettiler. Ancak şu an yurt dışındaki Yunan şirketlerinin en başarılılarından biri Finansbank’tır. Bizim bankalarımız başarısız, Türkiye’deki bankaları örnek alarak kendilerine çeki düzen verecekler.”



Türklerle Yunanlıların sadece karakter olarak değil, görünüm itibariyle de birbirine çok benzediğini vurgulayan Pangalos, Patrikhane’de yaşadığı bir tesadüfü örnek olarak gösterdi: “Mesela bugün Patrikhane’yi ziyaret ettim. Orada gezen bazı gençler gördüm. Bunların Yunan gençleri olduğunu düşünerek konuşmaya çalıştım. Onlara Yunanca bir şeyler söyledim ama anlamadıklarını fark ettim. Sonradan bana o gençlerin, Patrikhane’yi gezmeye gelen Türk gençleri olduğunu söylediler.”







