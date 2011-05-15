Türkler Avrupa’da çalışmak istemiyor

T24 - Avrupa Birliği’nde (AB) Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan çevrelerin kullanmayı çok sevdiği, “Türkiye üye olursa Türkler Avrupa’ya akın eder” tezi bir kez daha çöktü.

AB’nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu birimi olan Eurobarometre’nin gençlerle ilgili olarak hazırladığı bir çalışmaya göre Türkler, bir başka Avrupa ülkesinde çalışmak istemiyor.

- Eurobarometre’nin verilerine göre, “Başka bir Avrupa ülkesinde çalışmak ister misiniz?” sorusuna “hayır” yanıtı veren Türklerin oranı yüzde 70. Bu oran, araştırmaya katılan AB üyeleri ve aday ülkeler arasındaki en yüksek oran. Türkiye’yi yüzde 55’le İtalya ve yüzde 53’le Hollanda izliyor. Avrupa’da çalışmak isteyen Türkler’den yüzde 16’sı bunun uzun süreli olmasını, yüzde 12’si ise kısa süreli olmasını tercih ediyor.



- Çalışmada Türkiye’deki gençlerin sadece yüzde 3’ünün yurtdışı eğitimi aldığı belirtildi.



- Gençlerin yüzde 88’i ise üniversite eğitiminin gerekli olduğunu düşünüyor.



- Çalışma, AB üyesi ve AB’ye aday ülkeler ile Norveç’te, yaşları 15 ila 35 arasında değişen 30 bin 312 kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi.



