Türkler 3+1 ev istiyor

T24- Türkiye'nin araştırma şirketlerinden Akademetre'nin yaptığı konut araştırması, ev sahibi olurken nelere önem verdiğimizi gözler önüne seriyor.



Türkiye'de hızla artan konut projelerinden ev satın alanların çoğunu 25- 44 yaş aralığındakiler oluşturuyor. Konut projeleri müşterileri arasında üniversite mezunu ve uzman, mühendis gibi beyaz yakalı çalışanlar önemli bir yer tutuyor. Bu durum genç ve nitelikli nüfusun bu sektörde en önemli hedef kitle olduğu gösteriyor.

Araştırmada dikkat çeken bir başka nokta da satın alınmak istenen konutların metrekare ve oda sayısındaki büyüme. "1 göz oda olsun benim olsun" anlayışı yavaş yavaş tarih oluyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, insanların %90'ı en az 2+1 büyüklüğünde bir evde oturmak istiyor. Bu oranın da yaklaşık %70'i satın alırken 3+1 konutları tercih ediyor.

KADINLAR KARAR VERİYOR

Konut satın alırken faydalanılan bilgi kaynakları arasında internet başı çekiyor. Yapılan araştırmalar, hedef kitlenin %50'den fazlasının konut satın alma aşamasında internetten bilgi edindiği gösteriyor. İnsanlar reklamlar ya da başka kişilerden duyulan projeleri öncelikle internetten araştırıyor. Akademetre bu sonucun, bilinçli ve doğru konutu bulmak için çaba harcayan bir hedef kitlenin varlığını gösterdiğini belirtiyor. Bilgi alınan projelerde, projeyi yapan firmanın bilinirliği de önemli bir güven unsuru olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte alınacak konuta karar verme sürecinde, kadınların kararda önemli bir etkisi olduğu görülüyor.

YÜZME HAVUZU, FİTNESS SALONU VE GÜVENLİĞİ OLSUN

Konut projelerinden ev sahibi olmayı tercih etme nedenlerinin başında insanların yaşam kalitesini yükseltme arzusu geliyor. Bazı durumlarda sınıf atlama da önemli yer tutuyor.

Hali hazırda ev sahibi olan kişiler ise daha iyi şartlarda yaşamak için bu projelerden yeni bir ev almayı planlıyor. Burada da konutun çok önemli bir yatırım aracı olarak algılandığı gerçeği ortaya çıkıyor. Oturmak için de yatırım için de satın alınacak konutun gelecekte değer kazanacak bir yer olması her iki taraf içinde çok önemli bir kriter.

Yaşam kalitesini artırmaya yönelik motivasyonu en çok tetikleyen unsur ise konut projesinde yer alan sosyal özellikler. Bu sosyal özellikler arasında spor tesisleri önem kazanıyor. Fitness salonu ve yüzme havuzu konut projelerinde olması istenen tesislerin başında geliyor. Belirli sınırlar içerisinde yer alan, benzer sosyal statüde kişilerin oturduğu ve içerisinde çeşitli sosyal olanakların yer aldığı siteler, bu nedenle günümüzde artarak büyüyen bir ilgi görüyor. Bu projelerin tercih edilmesinin bir diğer önemli unsuru ise güvenlik. Site içi yaşamların olmazda olmaz özelliklerinden olan güvenlik, bu yaşam tarzını destekleyerek tüketiciler karşısında çok daha çekici hale getiriyor.