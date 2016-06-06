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Türkiye'yle Somali'nin ticaret hacmi 71, büyükelçiliğin maliyeti 65 milyon dolar!

Somali’ye 2011’den bu yana TİKA, Kızılay ve STK’lar aracılıgıyla 1 milyar dolarlık yardım yapılmış

06 Haziran 2016 12:26

Türkiye Somali’deki Mogadişu Büyükelçiliği için rekor büyüklükte bir saray inşa etti. Hürriyet’ten Vahap Munyar’ın haberine göre, elçilik alanı 80 dönüm. İçinde helikopter pisti, cami, tenis kortu, halı saha ve benzin istasyonu bulunan elçilik, yedi ayrı binadan oluşuyor. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına göre binanın maliyeti 65 milyon dolar.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye ile Somali arasındaki ticaret hacmi 2015 yılında 71 milyon dolar, ithalat da 1 milyon dolar. Yani toplam 72 milyon dolar. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, neredeyse ihracatın tümü kadar bina yapılmış Mogadişu’ya. Ayrıca Somali’ye 2011’den bu yana TİKA, Kızılay ve STK’lar aracılıgıyla 1 milyar dolarlık yardım yapılmış. 

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