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Dünya

Türkiye'yle Rusya karşılıklı olarak vizeleri kaldırdı

Türkiye ile Rusya arasında Geri Kabul Anlaşması ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlarına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili nota t

16 Mart 2011 02:00

T24 - Türkiye ile Rusya arasında Geri Kabul Anlaşması ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlarına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili nota teatisi yapıldı. Vizesiz seyahat 30 gün sonra başlıyor.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in düzenledikleri ortak basın toplantısının öncesinde yapılan nota teatisine, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imza koydu.


Ayrıca, Türk-Rus Toplumsal Formu protokolü ile TRT ile Rus Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi arasında işbirliği protokolü de imzalandı.



30 gün sonra başlıyor


Türkiye ile Rusya arasında yapılan nota teatisi ile iki ülke arasında vizesiz seyahatler 30 gün sonra başlayacak.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in düzenledikleri ortak basın toplantısının öncesinde yapılan nota teatisine, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imza koymuştu.


Buna göre, nota teatisinin yapılmasıyla Türkiye ve Rusya vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz seyahatleri 30 gün sonra başlayacak.



Nükleer enerjide süreç işliyor


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin "Akkuyu'da atılacak olan adım inanıyorum ki dünyaya örnek bir yatırım teşkil edecektir" dedi.
Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Üst Düzey İstişare Konseyi toplantısına katıldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Nükleer enerjiyle ilgili yer planlamasının ve nükleer enerji santralinin projelendirilmesinin çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Erdoğan, "Akkuyu'da atılacak olan adım inanıyorum ki dünyaya örnek bir yatırım teşkil edecektir" diye konuştu.


Nükleer santralin kurulması aşamasında bütün tedbirleri alacaklarını bildiren Erdoğan, "Ama bileceğiz ki insanın da gücünün yetemeyeceği olaylar bu dünyada olabilir. Bunu bilmemiz lazım. Ama biz tabii ki bütün aklın, bilimin, deneyin bize verdiği güç neyse bu güce dayanarak yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Nitekim nükleer enerjide de bizim takvimimiz, süreç işlemektedir" dedi.

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