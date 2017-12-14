Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında rekor

Sonat Kerem, Kiev, 14 Aralık (DHA) - 2017 yılının ilk 10 ayında Türkiye’y ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında yeni rekor kırıldı.

Türkiye Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Kiev’de düzenlenen basın toplantısı ve yıl sonu yemeğinde Türkiye ve Ukrayna’nın turizm alanındaki ikili ilişkilerine dair 2017 yılı bilgilerini paylaştı.

Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Özgün Talu, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak, TİKA Ukrayna Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı’nın katıldığı etkinlikte Ukraynalı ve Türk basın mensupları yer aldı.

Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, Ukrayna’dan Türkiye’ye giden turist sayısının 2017 yılının ilk 10 ayında bir önceki seneye göre yüzde 23.39 artarak bir milyon 212 bin 644 kişiye yükseldiğini söyledi.

Yıldız’ın aktardığı verilere göre, Antalya’ya giden Ukraynalı turist sayısı Ocak-Ekim 2017 döneminde 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 710 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı yüzde 4.7 artarak 255 bine ulaştı. İlk 10 ayda Muğla ilini 139 bin Ukraynalı turist ziyaret ederken, bu rakamda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.76 artış kaydedildi.

Ukrayna’nın Türkiye’ye en fazla turist gönderen yedinci ülke haline geldiğini belirten Yıldız, “İlk 10 ayda Türkiye’yi ziyaret eden toplam turist sayısı 2016’ya kıyasla yüzde 28 artışla 29 milyona yükseldi. 2017 yılı sonunda bu rakamın 31.5 milyon turiste çıkması bekleniyor. Ukrayna, yaşanan olumsuz olaylara rağmen Türkiye’ye turistlerin ilgisinin son yıllarda hiçbir zaman eksiye düşmediği bir ülke” dedi.

Ukrayna’yı ziyaret eden Türk turist sayısının da 2016 yılında 200 bine yükseldiğini aktaran Yıldız, “Ukrayna da Türkiye’de ciddi tanıtım çalışmaları yapıyor. Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısında da önemli artış bekleniyor” diye konuştu.

Türkiye’de Turizm Şurası’nın 15 yıl aradan sonra toplandığı bilgisini veren Yıldız, 2018 yılında yeni hamle dönemi ile turizmde ürün ve pazar çeşitliliği üzerinden strateji oluşturacak olan Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına denk gelen 2023 senesinde 50 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Yıldız ayrıca, Ukrayna’dan Türkiye’ye çarter uçuşu düzenleyen tur operatörlerine sağlanan ödeneğin seneye arttırılacağı, sefer başına rakamın da 1500-9 bin dolar arasında değişeceği bilgisini verdi.

Büyükelçi Tezel: “Turistler Türkiye’de kendilerini iyi hissediyor”

Daha sonra söz alan Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, “Daha fazla Ukraynalı dostumuzu Türkiye’de ağırlamamızın birkaç sebebi var. Turistler Türkiye’de kendilerini iyi hissettiklerini anlıyorlar. Türkiye’de hizmet, kalite, fiyat dengesi iyi sağlanıyor. Avrupa dahil bazı geleneksel destinasyonların yaptığı hataları yapmamaya çalışıyoruz” dedi.

Kiev’de kısa süre önce faaliyete başlayan Yunus Emre Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Tezel, “’Ukrayna’da daha çok Türkiye, Türkiye’de daha fazla Ukrayna’ diye bir sloganımız var. Ukrayna’da buna katkı yapacak yeni bir kanal daha oluştu. Yıllardır beklediğimiz Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Kiev’de açıldı. Resmi açılışı yapılmadı ama kısmen faaliyete geçti. Yunus Emre Enstitüsü’nün en önemli faaliyetlerinden birisi Türkçe dersleri vermek olacak. Ukrayna’da Türkçe’ye ciddi bir ilgi var. Türk kültürünü Ukrayna’da tanıtmak ve Ukrayna ile Türkiye arasındaki ortak tarihi kültürel mirasımızı tanıtmak için faaliyet gösterecek. Türk kültürünün tanıtımına yönelik kitap tercümeleri, sergiler düzenlenecek. Çok güzel bir kültürel iletişim merkezi olacak. Türkçe kursları birkaç hafta içinde başlayacak” diye konuştu.

Tezel ayrıca “Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin son yıllarda ekonomik ve siyasi ilişkilerimizde çok olumlu bir zemini var. Cumhurbaşkanımızın Ekim ayında buraya 10 bakanla birlikte gelmesi de kendi başına bir anlam ifade ediyor. Ukrayna’nın başarılı olması, reformlarını tamamlaması, güçlü olması sadece dostça bir temennimiz değil, bizim çıkarlarımız için de gereklilik. Biz Türkiye olarak turizm alanında da Ukrayna’ya yardımcı olmaya hazırız. Ukrayna’da Türk-Ukrayna ortak mirası çerçevesinde ortaya çıkaracağımız birtakım ziyaret alanları, tarihi eserler, düzenlenecek kültürel turlar Türk turistlerin ilgisini daha fazla çekebilir. Ev sahibi olarak Ukrayna’nın burada itici güç olması lazım” ifadelerinde bulundu.