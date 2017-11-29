Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ekimde arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısı geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 22.2 oranında arttı.

Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında da yüzde 28 artış kaydedildi.

Ocak-Ekim ayı arasında turist sayısının 29 milyon 53 bin olduğu, bu ziyaretçilerin 342 bin 597'sinin 'günü birlikçi' olduğu belirtildi.

Ekim ayında Rus turistlerin sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. Turizm gelirlerinin, Türkiye'nin milli gelirine her yıl katkısı yaklaşık 30 milyar dolar.