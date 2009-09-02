Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Total'den yapılan yazılı açıklamada, Total Group bünyesinde, yapı, yalıtımlı
cam, marin, otomotiv, transport, ambalaj ve hijyen endüstrilerine yönelik
kimyasallar, harçlar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri alanlarında global
marka olan Bostik'in, Türkiye'de önemli yatırımlara imza attığı
belirtildi.
Açıklamada, daha önce birçok ürünü ile Türkiye yapı
sektörünün içinde olan Bostik'in, yeni yatırımlarıyla pazarda iddialı bir oyuncu
konumuna geldiği, içeriden dışarıya, zeminden çatıya kadar yapı sektöründe
sunduğu ürünlerle pazarın içinde yer alan Bostik'in, Türkiye'deki yapılanma
sürecini 2005 yılında Çuhadaroğlu Kimya A.Ş'yi ve sektöre adını veren markası
Çekomastik'i satın alarak başlattığı, ardından 2008'de Tefken Holding kurucu
ortağı Ali Nihat Gökyiğit'in sahibi olduğu ANG Holding iştiraklerinden Tekbau
A.Ş'yi satın alarak yatırım hamlesindeki ikinci önemli adımı attığı
hatırlatıldı.
2009'un Mart ayında Bostik'in Türkiye'deki 2 firması olan
Çekomastik A.Ş. ile Tekbau A.Ş'nin tek bir yönetim çatısı altında entegre
edilerek Bostik Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Aksun'un getirildiği
anımsatıldı.
Yapı sektörüne yönelik su yalıtım teknolojileri, zemin
teknolojileri, parke ve halı yapıştırıcıları, seramik yapıştırıcıları, enerji
tasarrufu teknolojileri, panel yapıştırma teknolojileri, teknik harçlar, sıva ve
örgü harçları ve mastik teknolojileri olarak 9 ayrı ürün grubunda faaliyet
gösteren Bostik'in, Türkiye yapılanmasının önemli adımlarından biri olan
Çorlu'da yeni bir üretim tesisi inşası için çalışmalara başladığı ifade
edildi.
Açıklamada, “Yeni üretim tesisi, tamamlandığında Türkiye'nin
alanındaki 3 tesisinden biri olacak ve Bostik Türkiye'yi Doğu Avrupa, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika'nın içinde bulunduğu bölgenin üretim üssü yapacak. Bu coğrafyada
Fransa ve Almanya üzerinden yürütülen organizasyonlar da artık Türkiye üzerinden
gerçekleştirilecek” denildi.
Bostik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Aksun,
konuya ilişkin değerlendirmesinde, yıllık 250 bin ton üretim kapasitesi ile
Türkiye'nin ilk 3 fabrikası arasına girmeyi hedeflediklerini belirterek,
yaklaşık 9 milyon avroluk bir yatırımla gerçekleştirilecek fabrikanın 26 bin
metrekare alan üzerinde kurulacağını bildirdi.
Aksun, halen üretime devam
eden fabrikanın hemen yanında, son teknolojinin kullanılacağı modern bir tesis
olacağını ve 2011'de tam kapasite ile faaliyete geçeceğini kaydetti.
Yeni
süreçte satış kadrolarının yeniden yapılandırılması, satış stratejilerinin ve
bayilik organizasyonunun planlanması ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülmesine de
ağırlık verdiklerini belirten Aksun, “Bağlı olduğumuz bölge Afrika'nın Akdeniz
kıyı şeridi, Orta Doğu ve Doğu Avrupa. Bu bölgede Bostik'in pek çok
organizasyonu, ofisi ve deposu var. 2010'dan itibaren Türkiye bu bölgenin üretim
üssü olacak. Bostik Türkiye üretim üssü olduğu zaman ürünler bu bölgeye artık
Türkiye'den sevk edilecek” ifadesini kullandı.