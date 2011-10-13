-Türkiye'yi sıçrama alanı olarak görün MADRİD (A.A) - 13.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin sadece yatırım yapılabilecek, mal satılacak bir ülke olmadığını belirterek, coğrafya itibariyle İspanyolların Türkiye'yi, Türkiye'nin de İspanya'yı sıçrama noktası olarak görmesi gerektiğini kaydetti. Çağlayan, bugün açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirirken, Türkiye'nin küresel krize rağmen çok önemli hedefler açıkladığını ifade etti. Çağlayan, İspanya-Türkiye Yatırım ve İşbirliği Zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-İspanya arasındaki siyasi ekonomik dostluğu daha fazla artırmak, buna daha fazla destek vermek, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri çok daha yüksek seviyeye çıkarmak için koşa koşa İspanya'ya geldiğini söyledi. Küresel krize değinen Çağlayan, ''küresel krizden çıkışın tek yolunun küresel işbirliklerinden geçtiğini'' vurguladı. Çağlayan, ''Türkiye, Avrupa piyasalarının dünya ekonomisinin bu kadar karıştığı bir ortamda 2001 yılındaki kötü ekonomik performansla karşı karşıya olsa tahmin ediyorum, Yunanistan'dan daha kötü şartlarla karşılaşabilirdi'' değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelmesini istediklerini, Türkiye Cumhuriyeti başbakanının ve bakanlarının ''yabancı'' kelimesini dışladığını anlatan Çağlayan, ''Türkiye'ye yatırım yapanları en az kendimiz gibi görüyoruz, uluslararası sermayeyi Türkiye'de yatırım yapan herkesi başımızın üstünde tutuyoruz'' dedi. Türkiye'ye bu yıl gelen doğrudan yatırımın yüzde 91'inin Avrupa kaynaklı olduğuna işaret eden Çağlayan, bunun hizmet ve sanayi sektöründe önemli yatırımların Türkiye'ye gelmeye devam ettiğini anlattı. Çağlayan, Türkiye'nin çok daha fazla yatırım alabilecek bir yapıya sahip olduğunu, önemli bir coğrafyada bulunduğunu, Türkiye'ye 4 saat uçuş mesafesinde toplam 1,5 milyar insanın yaşadığını, dünya ekonomisinin 3'te birinin olduğu 56 ülke bulunduğunu, Türkiye'nin yer aldığı coğrafya ile doğu ve batı arasında önemli bir geçiş koridoru özelliği taşıdığını kaydetti. Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe dünya ikincisi olduğunu, Türk firmalarının birçok ülkede büyük miktarlarda yüklenicilik üstlendiklerini de hatırlatan Çağlayan, toplantıya katılan İspanyol işadamlarına ''Afrika'da, Orta Doğu'da ve Kafkas coğrafyasında müteahhitlik sektöründe elde ettiğimiz avantajları sizlerle paylaşmak isteriz. Türkiye sadece yatırım yapılabilecek, mal satılacak bir ülke değil. Türkiye'yi kendinize coğrafyası açısından bir sıçrama alanı olarak görmenizi istiyorum, bizim de İspanya'yı bir sıçrama noktası olarak görmemiz gerekiyor'' diye seslendi. -Futbolcu ihraç ediyoruz- Konuşmasında, Mesul Özil, Hamit Altıptop, Nuri Şahin, Arda Turan ve Mehmet Topal'ın İspanya'da çeşitli takımlarda forma giydiğini de hatırlatan Çağlayan, ''Biz size futbolcu ihracatı yapıyoruz'' dedi. Çağlayan, mal satımında ticaretin İspanya lehine olduğunu ancak futbol ticaretinde Türkiye'nin önde olduğunu söyledi.