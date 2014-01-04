Türkiye'yi etkisi altına alan grip salgınına doktorlardan uyarı

Ateş, öksürük, burun akıntısı ya da baş ağrısı şikayetlerinden en az birine sahipseniz siz de son günlerde Türkiye ’yi sarsan gripten etkilenmiş olabilirsiniz. Doktorlar son dönemde bu bulgulardan en az birinden hastanelere başvuranların sayılarının ciddi bir şekilde arttığını belirtiyor ve uyarıyor; “Hep korktuğumuz domuz gribi değil, maalesef daha ağır geçen H3N2 virüsü ile karşı karşıyayız. Her hasta en az 1 hafta dinlenmeli, risk grubundakiler mutlaka doktora görünmeli.”

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in konuştuğu sağlık Bakanlığı yetkilileri şu uyarılarda bulunuyor; Grip, her yıl çok fazla insanın ciddi olarak hastalanmasına neden olan bir hastalık. Dünya genelinde mevsimsel ve yaygın olarak her yıl görülür. Türkiye’de insanları bu hastalıktan korumak amacıyla Bakanlığımızca özel programlar yürütülerek grip hastalığının tipleri, yaygınlığı ve etkisi izleniyor. Elde edilen göstergelere göre, 2013-2014 grip mevsimi içinde bulunduğumuz bu günlerinde gribin yoğunluğu artıyor. Bu nedenle öncelikle hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı. Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmeli.

Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalı. Eller, sabun ve su ile sık sık yıkanmalı. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalı. Yüzeyler sık sık temizlenmeli. Risk gruplarına grip aşısı uygulanmalı.

'Antibiyotik kullanılmamalı'

Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dışında antibiyotik kullanılmamalı. Mevsimsel grip hastalığının yoğunlaştığı bugünlerde gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme ile yeterli istirahatin önemi de unutulmamalı.”

Sabah gazetesinden Nurdeniz Erken’in konuştuğu Prof. Dr. Önder Ergönül ise şu yorumları yaptı: İnfluenza A ile karşı karşıyayız. Bu H1N1 ya da H3N2 virüsü olabiliyor. Domuz gribi dendiği zaman insanlara hala çok kötü geliyor ancak domuz gribi aslında hafif bir türdür. Daha geç geçen daha ağır seyreden bir tablo görüyoruz. Aralık başı, ortası gibi başlayan salgın şu sıralar en yüksek seviyeye ulaştı. Giderek sayılar artıyor. Evde istirahat, işe ya da okula rahatsızlık bitmeden dönmemek yayılma hızını da azaltır. Kronik rahatsızlığı olan, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlılar, hamileler mutlaka doktora danışmalı. Yalnız bir sıkıntı da ilacının piyasada pek bulunmaması. Etken madde oseltamivir içeren 3 ilaç şu anda piyasada çok zor bulunuyor. Hastalar boş yere de antibiyotik kullanmamalı.