"Türkiye’yi kucaklayacak bir kurucular heyeti oluşuyor, kurul şekillendi"

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ile görüştü. Yeni parti için Özdağ, “Program ve tüzük çalışmaları sürüyor. Türkiye’yi kucaklayacak bir kurucular heyeti oluşuyor” dedi.

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Meral Akşener, Prof. Dr. Ümit Özdağ ile İstanbul'daki evinde bir araya geldi. MHP'den ihraç edilen Akşener, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Attığı ‘tweet'e de, “Sayın Ümit Özdağ hocamla memleket meselelerini konuştuk” notunu düştü. Yeni partinin detaylarıyla ilgili bilgiyi ise MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Özdağ verdi.

Akşener evini taşıyor

Partinin kurucular kurulu, program ve tüzük çalışması devam ederken, genel başkan olması beklenen Meral Akşener de İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor. Akşener için Ankara'da ev bakılırken, parti genel merkezi olacak bina arayışı da sürüyor. Partinin il ve ilçe teşkilatlarını oluşturacak olanlarla ilgili her hangi bir görevlendirme olmadığını belirten Özdağ, şunları söyledi:

Kurucular kurulu belli

“Partimizin kurucular kurulu konusunda Meral Hanım ile beraber çalışıyorum. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak bir parti, bir kurucular heyeti oluşuyor. Ciddi anlamda da bu kurul şekillendi. Ancak henüz tamamlanmış değil. Program ve tüzük çalışmaları konusunda Meral Hanım bazı arkadaşlarımızı görevlendirdi. Program çalışmaları da farklı kadrolar tarafından uzmanlıklarına göre hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde değişik uzman kadroların hazırladığı taslaklar gelecek ve daha sonra programla ilgili siyasal çalışma süreci başlayacak.

Diğer partilerden farklı

Yeni partinin tüzük çalışması da hâlâ devam ediyor. Bunların sonuçlanmasının ardından ise il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına başlanacak. Ortaya program ve kurucular kurulu listesi çıkınca, partimizin diğer siyasi partilerden farkı da kendiliğinden görülecek. Biz de bunları kamuoyuyla daha rahat bir biçimde paylaşacağız. Meral Hanım'la bugün de bir araya gelip memleket meselelerini konuştuk. Türkiye'nin ve bölgemizin karşı karşıyla bulunduğu ağır sorunları ele aldık. Bunun yanı sıra partimizin kurucuları konusunu konuştuk.”

Şener: Görüşmemiz yok

Ayrıca Meral Akşener'in kurmak istediği partinin, bir dönem Anavatan Partisi'nin kuruluşunda olduğu gibi bütün eğilimleri kucaklamayı amaçladığı belirtildi. Eski AKP Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de partide yer alacağı öne sürüldü. Şener, Sözcü'nün sorusu üzerine, “Sayın Meral Akşener ve ekibinin partileşme çabası içinde olduğunu biliyorum.Şu ana kadar doğrudan ya da dolaylı olarak görüşmemiz olmadı. Nasıl bir çalışma içinde olduklarını da bilmiyorum” dedi.