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Ekonomi

Türkiye'yi kıskanıyoruz ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 22:58

-Türkiye'yi kıskanıyoruz ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı 4'üncü ve ithalatındaki en önemli 5'inci ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye-Moldova 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının kapanışı ve protokol imza töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Valeriu Lazar eşbaşkanlığında Ekonomi Bakanlığı Uğur Ercan toplantı salonunda yapıldı. Bakan Yazıcı, Türkiye'nin Moldova ile geçmişe dayanan, ticari ve sosyal ilişkilerin bulunduğunu, her iki ülkenin iş çevresinin, ikili ilişkileri temelini sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına büyük çabalar sarfettiğini söyledi. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye'nin, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı 4'üncü ve ithalatındaki en önemli 5'inci ülke konumunda olduğunu ifade eden Yazıcı, ticaret yoluyla kalkınma projeleri ve finansman çözümleri bakımından da Türkiye'nin her zaman Moldova'ya desteğini sürdürme kararlılığında olduğunu kaydetti. Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Valeriu Lazar da Türkiye'nin, Moldova için en önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu ifade ederek, her iki ülke arasında ortak yatırım projeleri bulunduğunu anlattı. Türkiye'nin izlediği ekonomik politikalar ve hayata geçirdiği reformlara da değinen Lazar, ''Türkiye'yi kıskanıyoruz çünkü ekonomik krizi bizden çok daha iyi atlattı. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var'' diye konuştu.

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