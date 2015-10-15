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Spor

Türkiye'yi İzlanda'dan gol yemekten Arda Turan kurtarmış

İzlanda’yı Selçuk İnan’ın 89. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 mağlup eden Türkiye, Kazakistan’ın da Letonya’yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Euro 2016 biletini aldı

15 Ekim 2015 20:27

Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 yendiği maçta Selçuk İnan’ın frikik golünün ardından takım halinde kendi sahasında sevinç yaşayan Türk Milli Takımı, Arda Turan sayesinde büyük bir faciadan döndü.

Golden sonra sahadaki bütün takım arkadaşları Selçuk’u takip ederek kendi Türkiye'nin yarı sahasına geçti. Normal şartlarda hakem bu anda İzlanda adına başlama vuruşunu gerçekleştirebilirdi. Olayın farkına varan Olcay Şahan arkadaşlarını uyarmaya çalışsa da kimse onu anlamadı. Daha sonra kalabalık grubun içinden çıkan Arda Turan koşarak rakip yarı sahaya geçti ve hakemin maçı başlatmasına engel oldu.

İzlanda’yı Selçuk İnan’ın 89. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 mağlup eden Türkiye, Kazakistan’ın da Letonya’yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Euro 2016 biletini aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Selçuk koşarak kendi yarı sahasına kadar geldi ve gol sevincini burada oyundaki ve yedek kulübesindeki takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. 

Hakem Giaunluca Rocchi, Türkiye'nin sevinç gösterileri devam ederken oyunu başlatmak istedi. Fakat bütün oyuncuların  Türkiye yarı sahasında olduğunu fark eden Olcay Şahan, Arda Turan'ı uyardı ve Arda da bunun üzerine rakip sahaya geçti.

Arda  Turan, hakem Rocchi'nin "Kendi sahana geç" ısrarlarına rağmen dinlemedi ve böylelikle oyunun başlamasını engelledi. Eğer milli takım kaptanı bunu yapmasaydı İzlandalılar önlerinde hiçbir engel olmadan Türkiye kalesine gidip golü atabilirdi.

 

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