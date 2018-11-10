“Türkiye'yi güçlü kılan özellikleri Cumhuriyet'in kazanımlarıdır”

Temel Elcivan / Essen, 10 Kasım (DHA) – Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Atatürk\'ü anma töreninde, \"Türkiye’yi güçlü kılan özellikleri Cumhuriyetimiz\'in kazanımlarıdır\" dedi.

Başkonsolosluk binasında yapılan anma programı, Başkonsolosluk binasının önündeki bayrağın yarıya indirilmesiyle başladı. Essen ve çevresinden çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen anma töreninde, saat 09:05\'te bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Başkonsolos Şener Cebeci anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ebediyete intikalinin 80’inci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Büyük imkansızlık ve zorluklarla geçen kurtuluş mücadelemizin başkumandanı, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, üstün niteliklere sahip bir komutan ve devlet insanı olarak insanlık tarihinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır.

“Atatürk\'ün bağımsızlığı olmazsa olmaz sayan karakterini, savaş yorgunu bir ülkeyi tekrar ayağa kaldırmak için gerçekleştirdiği dönüşüm hamleleri ve Türkiye\'yi uluslararası toplumun saygın üyeleri arasına taşıyacak kuşakların yetişmesi için, sarf ettiği çabaları tahlil etmek, onu ve kurduğu sistemi iyi anlamak bakımından büyük önem taşımaktadır. Atatürk’ün attığı sağlam temeller üzerinde 95 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti, bugün demokratik ve layık yapısı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlere bağlılığı, güçlü ekonomisi, genç ve eğitimli nüfusuyla önemli bir ülke konumundadır. Türkiye\'yi bugün bölgesinde farklı ve güçlü kılan da bu özellikleri, Cumhuriyetimiz\'in bu kazanımlardır.

“Atatürk\'ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımamız için inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam etmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Cumhuriyeti yüceltecek olan bizim neslimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük önder Atatürk\'ü, istiklal mücadelemizi ve cumhuriyetimizin kuruluşunu birlikte gerçekleştirdiği dava arkadaşlarını ve bu uğurda tarifsiz fedakârlıklara katlanmış bütün isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.\" (Fotoğraflı)