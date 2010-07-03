Türkiye'yi evlendiren sunucu, kendini de ekranda evlendirdi

T24-

Geçtiğimiz Pazartesi günü canlı yayında evleneceğini açıklayan Esra Erol, bu sözünü tutarak Ali Özbir ile canlı olarak yayınlanan programında dünya evine girdi.

Programa Esra Erol ve Ali Özbir'in akrabaları, arkadaşları ile Esra Erol'un daha önce programında evlendirdiği çiftler de katıldı.

Programa seyirci olarak katılmak isteyen konuklar stüdyoya sığmayınca nikahı dışarıdan izlemek durumunda kaldı.

Esra Erol'un nikah şahitliğini Oylum Talu yaparken Ali Özbir'in şahidi ise arkadaşı Ercüment Dağlaroğlu oldu.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLENDİ

Canlı olarak yayınlanan nikah töreninden sonra Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in 28. yaş günü de kutlandı.