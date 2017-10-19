‘Türkiye’yi AB’ye Yakınlaştıracak Adımlar Atılmalı’

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için yayınladığı basın açıklamasında, Türkiye’yi AB’ye yaklaştıracak adımlar atılması gerektiğini söyledi

YASED Başkanı Erdem, 19-20 Ekim tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilecek olan zirve için yayınladığı yazılı açıklamasında, “Uluslararası doğrudan yatırımcı şirketler, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini desteklemektedir. Son dönemdeki çeşitli gelişmeler nedeniyle durma noktasına gelen tam üyelik müzakere sürecinin yeniden hızlandırılmasını ve AB liderlerinin, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirecek yapıcı kararlar almasını ümit ediyoruz. Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 75’inden fazlasını temsil eden YASED olarak, AB ülkelerinin liderlerini, Türkiye’yi, AB’ye daha da yakınlaştıracak adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu hususlar vurgulandı:

“AB ile Türkiye arasında, 2005\'te başlayan katılım müzakerelerinde şu ana kadar 35 başlığın 16\'sı açıldı ve yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatıldı. En son Haziran 2016\'da 33\'üncü fasıl olan Mali ve Bütçesel Hükümler açıldı. 29 Kasım Türkiye-AB Zirvesi’nin hemen ardından, AB Komisyonu ile bu fasılların açılması için gerekli çalışmalar başladı ve ülkemiz, katkısını Komisyon’a iletti. Söz konusu fasıllarda hazırlıkların hızlandırılması konusunda varılan mutabakat, Mart 2016’daki Türkiye - AB Zirvesi’nde de yer buldu. Ancak Aralık 2016\'daki AB Genel İşler Konseyi toplantısında ise yeni başlık açılmaması yönünde karar alındı. Bu noktada AB’nin müzakere sürecini teknik kriterlere dayanarak sürdürmesi ve böylece Türkiye’nin yanında olduğunu hissettirmesi büyük önem taşıyor.

“AB, Türkiye’nin 4’üncü büyük ihracat pazarı ve Türkiye AB’nin 5’inci büyük ticaret ortağıdır. Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda AB ülkeleri aslan payını oluşturmaktadır. Ağustos ayı sonu itibarıyla bu yıl ülkemize gelen doğrudan yatırımlar (gayrimenkul alımları hariç) toplam 4.85 milyar dolar, AB ülkelerinin payı ise 3.72 milyar dolardır. Bu rakam AB ülkelerinden gelen yatırımların toplamın yüzde 77’sini oluşturduğunu gösteriyor. AB’ye ihracatımız ise Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İlk dokuz aylık toplam ihracatımız 114 milyar 661 milyon dolardır. AB ülkelerine ihracatımız yılın ilk dokuz ayında yüzde 10.2 arttı ve toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 51.6 oldu.

“Avrupa merkezli şirketler de Türkiye’de katma değer üretmekte, istihdam sağlamakta ve Türkiye’den dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak, Türk iş dünyasının uluslararası rekabet gücünün artmasına öncülük etmektedir. Sadece bu veriler bile ekonomik ilişkilerimizin derinliği ve büyüklüğü hakkında önemli bilgiler veriyor ve bu ilişkinin sürdürülebilirliğinin önemini açıkça gösteriyor.

“Türkiye’nin AB üyeliği süreci ekonomik kalkınmasında kaldıraç etkisi yaratmakta, uluslararası yatırımcıların aradığı güven ortamını pekiştirmektedir. İkili ilişkilerde zaman zaman karşılaşılan sorunların çözümü, en zorlu dönemlerde dahi tarafların sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koyabilmesini gerektiriyor. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakere sürecinin devam etmesinin, her iki tarafın da avantajına olacağına, hem mevcut sorunların çözümüne hem de bölgenin geleceği ve istikrarına olumlu etki edeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda kısa vadede Gümrük Birliği Anlaşması’nın günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesini de gerekli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, AB-Türkiye ilişkilerinin daha yapıcı bir yaklaşımla ele alınmasını ve müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerleyerek kısa süre içinde tamamlanmasını bekliyoruz.”