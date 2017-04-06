Türkiye'ye yönelik iddiaya açıklama bekleniyor

Almanya'da istihbarat servislerinin denetiminden sorumlu Parlamento Kontrol Komisyonu'nun Sol Partili Başkan Yardımcısı Andre Hahn, partisinin Türk hükümet yetkililerinin Alman makamlarına verdiği iddia edilen yeni listeye ilişkin federal hükümetin açıklama yapmasını talep ettiğini kaydetti.

Perşembe günü Berlin'de açıklama yapan Hahn, Türk makamlarının Almanya İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği söylenen, hükümet karşıtlarının verilerinden oluşan yeni bir listenin varlığına ilişkin Parlamento Kontrol Komisyonu'na herhangi bir bilgi verilmediğine dikkat çekti.

Hahn, eğer gerçekten böyle bir liste varsa, bunun "federal hükümete karşı yoğun bir güven bunalımı” doğuracağını da vurguladı.

Die Zeit adlı haftalık gazete Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Şubat ayında Alman makamlarına verdiği ve kamuoyunun haberdar olduğu listenin dışında Mart ayı başında da Almanya İçişleri Bakanlığı müsteşarı Emily Haber'e ek bir dosya daha verildiğini öne sürmüştü. Haberde, ilk listede olduğu gibi ikinci dosyada da çoğunlukla Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişilerin verilerinin bulunduğu yer almıştı.

Hükümet henüz teyit etmedi

Federal hükümet ikinci bir listenin varlığını şimdiye kadar resmen onaylamadı. Ancak Alman İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü bugün yaptığı bir açıklamada, güvenlik konularında bilgi alış-verişinde bulunulmasının temelde normal ve Alman tarafının arzuladığı bir gelişme olduğunu belirtti. Sözcü, listelerde isimleri geçen kişilerin uyarılıp uyarılmaması gerektiğinin, bu kişiler hakkında casusluk yapılmak suretiyle bilgi toplanıp toplanmadığının, ama aynı zamanda Alman yasaları uyarınca bu kişiler hakkında cezai takibat başlatılıp başlatılmayacağının incelendiğini de söyledi.

Parlamento Kontrol Komisyonu Başkan Yardımcısı Hahn, "Ben bu konunun acilen aydınlatılmasını istiyorum” açıklamasında bulundu. Hahn, Almanya İçişleri Bakanlığı müsteşarı Emily Haber'in Parlamento Kontrol Komisyonu'nun bu konuyla ilgili toplantısına katıldığını, burada MİT'in Almanya'daki istihbarat faaliyetlerinin ve MİT'in Alman makamlarına verdiği ilk listenin gündeme geldiğini söyledi, ancak burada ikinci bir listeden söz edilmediğini belirtti.

Hahn eğer bu konuda medyada yayınlanan haberler doğruysa, ikinci bir listenin varlığına ilişkin bilgilerin paylaşılmaması "Federal Meclis'e bağlı Parlamento Kontrol Komisyonu'nun bilgilendirilmesi yükümlülüğünün ağır ihlalidir” dedi.

'İçişleri Bakanı Komisyon'a bilgi versin'

Parlamento Kontrol Komisyonu bu konuda Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin kendilerine bilgi vermesini istedi. Komisyon'un Başkan Yardımcısı Hahn, "De Maiziere eğer bilgi vermekten kaçınacak olursa, o zaman Parlamento Kontrol Komisyonu İçişleri Bakanı'nı özel bir oturuma davet ederek, buraya gelip bilgi vermesini sağlar” diye konuştu.

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afp/ÇA,GA