Türkiye'ye yeni soykırım suçlaması

T24 - Avustralya'nın Sydney kentinde 'Asuri soykırımı' anıtı açıldı.

Türkiye, 'Ermeni soykırımı'nın yanı sıra 'Asuri soykırımı' ile de suçlanıyor. Avustralya'nın Sydney kentinde, Cumartesi günü, "Asuri Soykırımı" anıtı açıldı.

Anıtın açılmasının ardından Ankara'dan kınama geldi. Ancak Dışişleri Bakanlığı, tüm girişimlerine rağmen anıtın inşasını engelleyemedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralyalı yetkililerin açılışa katılmasının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anıt, özel tarihi bağlarımız bulunan Avustralya'yla aramızdaki mükemmel ilişkileri zehirlemekten medet uman çevrelerin, tarihin siyasi çıkar için yeniden yazılmasına yönelik gayrı ahlaki arayışını göstermektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu yöndeki çabaların federal düzeyde de desteklenmiş olmasının vahim ve kabul edilemez bir gelişme olduğunu vurguladı.