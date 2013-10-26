'Türkiye'ye yardım edelim ki Suriyeli mülteciler Avrupa'ya gelmesin!'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriyeli mültecilerin bulundukları kampları terk edip Avrupa'ya gelmeyi denemeleri sonucunun doğmaması için Suriye'ye komşu olan Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye yardım edilmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrasında konuşan Hollande, "Bu ülkelere yardım edilmeli ki mültecilerin kampları terk ederek bize kadar gelmeyi denemeleri sonucuyla karşı karşıya kalınmasın" dedi. Hollande, Suriyeli mültecilerin kampları terk edip Avrupa ülkelerine gelmeleri halinde ise uygun şekilde ağırlanmaları için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Suriyeli mültecileri ağırlamaları için Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye bugünkünden çok daha fazla imkanın devreye sokulması gerektiğini belirten Hollande, Akdeniz'den Avrupa'ya yönelik göç akımında ise Libya'nın "aciliyet içeren durumuyla" öncelik arz ettiğini ifade etti.