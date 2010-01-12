Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler

Türkiye’nin son zamanlarda yürüttüğü diplomatik atak ve komşularla sıfır problem politikasının ardından son 3 ayda 6 ülke, Türk vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamasını kaldırdı.



Suriye, Pakistan, Arnavutluk, Libya, Ürdün ve son olarak Lübnan’ın da eklenmesiyle Türkiye’ye vize uygulamayan ülkelerin sayısı 57’ye yükseldi.



Türkiye’ye vize uygulamayan ülke ve özel idare bölgeleri şöyle: Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, Hong Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritus, Nikaragua, Pakistan, Palau Cumhuriyeti, Paraguay, St. Vincent-Grenadines, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Venezuela.