Türkiye'ye vize uyarısı

T24- Türkiye’nin, Libya, Suriye, Ürdün ve Lübnan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerle vize uygulamasını kaldırmasına şu ana kadar fazla bir tepki göstermeyen Avrupa Birliği (AB), bu durumun uzun vadede sorun yaratabileceğini düşünüyor.





AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Ankara’yla yapılan görüşmelerde “Türkiye’nin, üyelik aşamasında vize politikasını AB’ninkiyle uyumlu hale getirme taahhüdünün altını çizdiğini” söyledi.





AB, Türkiye’nin vizeyi kaldırdığı birçok ülkeye vize uyguluyor. Kurallar gereği, müzakere sürecinde olan bir aday ülkeden, AB’nin vize alanındaki politikasıyla uyumlu adımlar atması bekleniyor. Türkiye’nin vize konusunda attığı adımların yakından izlendiğini ifade eden Füle, özellikle Suriye gibi ülkelerle yapılan düzenlemelerin, “komşularla ilişkileri normalleştirme ve sınırdaki ekonomik faaliyetleri artırma” amaçlı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.





Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Belçikalı Parlamenter Philip Claeys’in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Füle, “Türkiye, bir aday ülke olarak, uzun vadede AB’nin vize müktesebatına uyum yönünde çalışmak durumunda. Türkiye’nin, AB’nin listesinde yer alan ve vatandaşları dış sınırlardan girerken vizeye sahip olması gereken bazı ülkelerle vize uygulamasını kaldırması, bu yönde atılmış bir adım değil” dedi.





Komisyon’un, halen sürmekte olan geri kabul anlaşması müzakereleri kapsamında konuyu düzenli olarak gündeme getirme niyetinde olduğunu söyleyen Füle, “Türkiye, katılım aşamasında AB’nin vize politikasına uyma taahhüdünün altını çizdi” dedi.





Füle’nin açıklaması, olası bir üyelik ve AB’nin vize listesinde değişikliğe gidilmemesi durumunda, Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi ülkelere kaldırdığı vize uygulamasını yeniden devreye sokacağı anlamına gelmesi açısından dikkat çekiyor. (Milliyet)