'Türkiye'ye vermeyin'

T24 - 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hangi ülkenin ev sahipliği yapacağına 28 Mayıs'taki toplantıda karar verilecek.



Toplantıya kısa bir süre kala ortaya çıkan ilginç tesadüf, Türkiye Futbol Federasyonu'nun keyfini kaçırdı. Futbol Ekstra Dergisi'nin haberine göre; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Ramazan ayına denk gelmesi, Türkiye'nin rakibi olan Fransa tarafından malzeme yapıldı.



11 Haziran-11 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en az iki haftasının Ramazan ayına denk geldiği, bunun ilk olarak aday ülke Fransa tarafından lobi çalışmalarında kullanıldığı ortaya çıktı.



Olay, TFF heyetinin oy kullanacak ülke federasyonlarına yaptığı ziyaret sırasında ortaya çıktı. Ülke federasyonları, Türkiye'nin tanıtımına gelen ve 2016 için oy isteyen Mahmut Özgener başkanlığındaki heyete, Türkiye'de Ramazan ayının nasıl yaşandığını ve özellikle aday şehirler Konya ve Kayseri'nin bu konudaki hassasiyeti konusunda sorular sordu.



Türkiye gibi ülke federasyonlarını ziyarete giden ve destek isteyen Fransa'nın lobi çalışmalarındaki bir numaralı gerekçesi haline gelen bu olay, daha sonra İtalya tarafından da kullanılmaya başlandı. Bu olayın Futbol Federasyonu içinde de kulaktan kulağa dolaşması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, konunun dillendirilmemesi konusunda personele yasak getirdi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Hazırlık Komitesi Başkanı Orhan Gorbon, "2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Ramazan ayına denk gelmesi doğru mu?" sorusuna "Doğru" cevabını verdi. Gorbon, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı alacak ülkenin UEFA'nın öngördüğü 11 Haziran 2016 ile 11 Temmuz 2016 arasında en fazla bir haftayı geçmemek üzere zaman değişikliği yapma ihtimalinin olduğunu söyledi. Şampiyona konusunda UEFA teknik heyetinden de iyi puan alan Türkiye'nin kaderi 28 Mayıs günü Cenevre'de yapılacak UEFA toplantısında belli olacak. 2016'ya ev sahipliği yapacak olan ülkenin adı Espace Hippomene Sergi Merkezi'nde düzenlenecek törenle açıklanacak. Tören, yerel saatle 10.00'da Türkiye'nin sunumuyla başlayacak.









