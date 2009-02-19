Türkiye’ye uyuşturucuyla mücadelede geçer not

BM'ye bağlı Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (UUKK) yıllık raporunda Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede övgüyle söz edilen ülkeler arasında yer aldı.



Raporda, Türkiye'nin, komşu ülkelerin emniyet teşkilatlarına işbirliği çağrılarına yeterli yanıt alamamasından da bahsedildi.



UUKK'nun yıllık dünya raporu, uyuşturucu maddelerin kontrol altına alınmasının 100.yıldönümünde, BM Türkiye Temsilcisi Mahmud Eyüb ve UUKK'nın Birinci Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Sevil Atasoy tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



Raporda, uluslararası uyuşturucu trafiği, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin ticaretiyle mücadele, bölgesel gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılarının interneti kullanma yöntemleri, reçeteyle satılan ilaçların istismarı, Afganistan'daki son durum ve yeni kaçakçılık güzergahları gibi konular yer aldı.



Bir seferde 12 ton anhidrit yakalandı



Türkiye'ye Batı Asya grubunda yer verilen raporda, Türk güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu, başta Afganistan'da eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi olmak üzere önemli miktarlarda birçok uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi. Türkiye'nin özellikle bir seferde 12 ton anhidrit maddesi ele geçirmesine işaret edildi.



Ele geçirilen kokain miktarının da arttığı belirtilen raporda, Türkiye'ye sokulan kokain için genellikle Addis Ababa'dan gelen uçakların kullanıldığı kaydedildi.



Raporda, Türkiye'de ayrıca büyük miktarlarda Hindistan menşeli afyon ele geçirildiği de belirtildi.



Türkiye'de ele geçirilen captagon miktarının da arttığı vurgulanan raporda, emniyet güçlerince ele geçirilen captagon miktarında 2005 yılına göre artış olduğu bildirilirken, ele geçirilen ekstazi miktarının ise genelde komşu ülke emniyet teşkilatlarının işbirliğine yanaşmamaları nedeniyle azaldığına ilişkin Türkiye'nin kaygılarına yer verildi. Raporda, başta halkı bilinçlendirme kampanyaları olmak üzere ilgili makamlarca alınan önlemler sayesinde ülkede ekstazi kullanımında azalma görüldüğü de kaydedildi.



Raporda, Balkan hattının Doğu Avrupa'ya eroin kaçakçılığında hala ana hat olmaya devam ettiği belirtilerek, Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden geçerek Avusturya'da son bulan "Kuzey Balkanlar" hattının, Doğu Avrupa'ya eroin kaçakçılığında hala ana güzergah olarak kullanıldığıvurgulandı.



Türkiye, Pakistan ve İran'dan sonra en fazla eroin ele geçirilen üçüncü ülke olarak da dikkati çekiyor.



Birleşmiş Milletler sözleşmeleri



UUKK, uyuşturucu maddelerin kontrolüne yönelik BM sözleşmelerinin, uluslararası işbirliğinin en önemli başarılarından biri olduğunu belirtti. Raporda, uyuşturucu maddelerin uluslararası kontrol sisteminin oluşturulmasının, 20. yüzyılda uluslararası işbirliği sonucu elde edilen en büyük başarılardan biri olduğu vurgulandı.



Batı Afrika'nın, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkıyatının ana merkezi haline geldiği belirtilen raporda, Afganistan'daki güvenlik sorunu nedeniyle uyuşturucuyla mücadelede ciddi sorunlar yaşandığına işaret edildi.



Raporda, amfematin türü uyarıcı madde kaçakçılığında yeni yöntemler kullanıldığı uyarısında da bulunuldu.

