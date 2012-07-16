Türkiye'ye uyarı: Petrolümüzü satmayın

Irak hükümeti, Türkiye'den ruhsatlı olmadığını iddia ettiği Irak petrolünün toprakları üzerinden ihraç edilmesini durdurmasını istedi.



Irak hükümet sözcüsü ve Devlet Bakanı Ali Debbağ yaptığı yazılı açıklamada, petrol ve gazın tüm Iraklıların mülkü olduğunu ve bundan elde edilecek gelirlerin de tüm Iraklıların temsilcisi olan merkezi hükümetin kasasına girmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Türkiye'nin toprakları üzerinden ruhsatlı olmayan Irak petrolünün ihracatına izin vermemesi gerektiği" iddia edildi.

Kürt bölgesinden Türkiye'ye petrol ihraç edilmesinin yasal olmadığını ifade eden Debbağ, Türkiye'nin tutumunun, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ve ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin zarar göreceğini belirtti.

Bölgesel Kürt Yönetimi ile petrol konusunda Irak merkezi hükümetin ihtilafları bulunduğunu kaydeden Debbağ, sorunun Irak'ın meselesi olduğunu ve tek bir ülke çatısı altında çözülmesi gerektiğini söyledi.



Bakan Yıldız açıklamıştı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'tan ham petrol ithalatına başlandığını ve Bölgesel Kürt Yönetimi'yle doğrudan doğal gaz satışı için görüşmelerin yapıldığını söylemişti.