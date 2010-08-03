Türkiye'ye uyarı

T24- Avrupa Birliği Polis Teşkilatı EUROPOL, Türkiye'ye "Motosikletli çete üyesi sayınız çok hızlı artıyor" uyarısı yaptı. Türkiye dışında bir zamanlar Enver Hoca marşları ve kızlı erkekli devrim taburlarının ayak sesleriyle inleyen Tiran caddeleri de bugünlerde Arnavut Cehennem Melekleri'nin egzoz gürültüleriyle sarsılıyor. Cehennem Melekleri'nin hayat felsefesi ise net: "İyilik Yaparsan Hiçkimse Hatırlamaz, Ama Yanlış Yaparsan; Kimse Unutmaz"



Avrupa Birliği Polis Teşkilatı EUROPOL Türkiye'ye "Dikkat motosikletli çete üyesi sayınız çok hızlı artıyor" uyarısı yaptı. EUROPOL halkın ve polisin gerçek motosiklet tutkunlarının oluşturduğu topluluklarla suç işleme amacıyla kurulan motosiklet kulüplerini birbirinden dikkatle ayırması gerektiğini de vurguladı.





Avrupa Birliği Polis Teşkilatı EUROPOL hafta sonunda "Yasadışı motosiklet çeteleri, Güney-Doğu Avrupa'da yaygınlaşıyor" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada teşkilatın, son dönemlerde Güney-Doğu Avrupa'da ünlü Cehennem Melekleri oluşumu ve diğer yasa dışı motosiklet çetelerinin etkinliklerinde büyük bir artış saptadığı belirtilirken Türkiye'nin en fazla artış görülen ülkelerden biri olduğu belirtildi. Türkiye'nin yanı sıra, bir zamanlar Enver Hoca marşları ve kızlı erkekli devrim taburlarının ayak sesleriyle inleyen Tiran caddeleri de bugünlerde Arnavut Cehennem Melekleri'nin egzoz gürültüleriyle sarsılıyor. Europol'ün AB ülkelerinin söz konusu tehditle mücadelesine katkıda bulunma projesine sahip olduğu belirtilen açıklamada "Bandidos ve Cehennem Melekleri gibi yasadışı motosiklet çeteleri, AB'de halen bulunuyor. Cehennem Melekleri Motosiklet Kulübü (Hells Angels Motocycle Clup) son dönemlerde Doğu Avrupa'da varlığını önemli ölçüde artırdı. Son birkaç yıl boyunca Güney-Doğu Avrupa'da özellikle Türkiye ve Arnavutluk'ta aşırı hızla bir artışa öncülük ettiler" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:





-Yasalara uymayan bu motosikletçiler , kendilerini "yüzde birler' olarak adlandırıyorlar. Bunlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı kadın satıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı kadar, haraç, gasp, cinayet, şiddete dayalı suçlar, işkence organize hırsızlık, dolandırıcılık ve finansal suçları içeren çok-suçlu bir yaklaşımı benimsiyor.





-Esrar ve amfetamin üretim ve dağıtımı dâhil her türlü organize suç etkinliklerine karışan ve kokain piyasasında sağlam bir yerleri bulunan Cehennem Melekleri üyeleri vardır.





-Yasadışı motosiklet çeteleri arası yeni ittifaklar, Türkiye'yi sert uyuşturucuların ileri nakliyatı için bir çapa noktası ve büyük bir hazırlama noktası olarak gören, Güney Doğu Avrupa üzerinden "Balkan Rotası kullanılarak yapılan uyuşturucu kaçakçılılığının yürütülmesinde kapasite ve yetenek kazanma anlamına geliyor.





-Hells Angels bölgesel etkisini Güney-Doğu Avrupa'da oluşturmak için, Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya'daki yerel yasadışı motosiklet çeteleriyle yakın ilişki kurdu ve Türkiye'de kendi oluşumunu kurdu. Ayrıca eski Alman Bandidos Motosiklet Kulübü'nün Türk kökenli üyelerinden büyük bir bölüm, Hells Angels MC Türkiye kısmına geçti."





Güney-Doğu Avrupa piyasalarının sunduğu fırsatları güvenceye almak üzere motosiklet çeteleri arasında egemenlik bölgesi çatışmalarının da ciddi tehdit oluşturduğunu da kaydeden EUROPOL, "Cehennem Melekleri'nin halen bulunduğu yerlerde diğer uluslararası yasadışı motosiklet çetelerinin Güney-Doğu Avrupa'da yerleşmesi de üstünlüğü ele geçirmek amacıyla çatışmalara yol açabilir" denildi.





Aşırı şiddet kullanma eğiliminin, çetelerin oluşturduğu en önemli tehditlerden biri olduğu belirtilen açıklamada, çete üyelerinin yüksek kalibreli olanlar dâhil ateşli silahları kullanmaya istekli oldukları, bunun durumu daha kötüleştirdiği kaydedildi. Çetelerin kara para ve dolandırıcılıktan kazandıklarını aklamak için paravan yasal işler kullandığı iddia edilen açıklamada, "Güney-Doğu Avrupa'daki yetkililer bugüne kadar bilinmeyen bir tehditle karşılaşmaktalar ve Cehennem Melekleri gazeteler ve TV programları yoluyla sistematik olarak olumlu bir kamusal imaj oluşturmayı denediği gibi, halen bölgedeki yetkililer ve etkili kişilerle yakın ilişkiler kurma girişimlerinde değişik stratejiler kullanıyorlar" denildi.





Çete üyesi sayısı ve diğer çetelerle ilişkileri konusunda elde kesin bilgi bulunmadığı belirtilen açıklamada, polis teşkilatları arasında istihbarat paylaşımı yapılması istendi. EUROPOL'e göre Güney-Doğu Avrupa'da birçoğu uluslararası motosiklet çeteleriyle bağlantılı 60'ın üzerinde çete var. Halkın ve polisin gerçek motosiklet tutkunlarının oluşturduğu topluluklarla suç işleme amacıyla kurulan motosiklet kulüplerini birbirinden dikkatle ayırması gerektiğini vurgulayan EUROPOL, "Polis teşkilatları arasında işbirliğini kolaylaştırma, çetelerin etkinliklerini saptayıp ortadan kaldırmak için, Güney-Doğu Avrupa ulusal güvenlik birimleri arasında Tek İletişim noktası oluşturmak ilk en önemli adım olacaktır" denildi.





Meleklerin replikleri





Hayat görüşü, "İyilik yaparsanız hatırlanmaz, ama yanlış yaparsanız kimse unutmaz" olan Cehennem Melekleri motosiklet kulübü, 1948 yılında California'da kuruldu. Melekler, kimi zaman bir modern çağ efsanesi olarak mağdur ve kaybeden rolündekilerin ön planda olduğu bir moda olarak ya da "kardeşlik ve sadakat çağının ikonik ve özgür ruhu" şeklinde lanse edildi. Yıllar boyunca karıştıkları çeşitli suç olayları dolayısıyla bazı kesimler ise Cehennem Melekleri'ni şiddete başvuran bir suç çetesi ve toplum için bela olduğunu savunuyor. Dünyanın dört bir yanında şubeleri açılan Cehennem Melekleri'nin kendileri ise çete yakıştırmasını kabul etmeyip "motosiklet kulübü" olduklarında ısrar ediyor. Sıkça akla takılan bir konu olan "'Hells Angels' yazarken neden s harfi apostrofla ayrılmıyor" sorusuna Meleklerin verdikleri dillere destan replik ise asla değişmiyor: Bu, eğer sadece bir tek cehennem olsaydı geçerli olurdu. Ancak hayat ve geçmiş, bize cehennemin birçok çeşit ve şekli öğretti.



