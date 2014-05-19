Türkiye'ye teknoloji ihracatına kısıtlama



Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel konuyla ilgili olarak WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'a açıklamalarda bulundu.

Gabriel bu tarz ürünlerin ihracatının daha sıkı denetlenmesi yönünde bakanlığı tarafından gümrüğe talimat verildiğini belirterek "Buna artık izin vermeyeceğiz" dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel, Avrupa Birliği düzeyinde daha katı bir ihracat kontrolü yürürlüğe konana dek bu tarz ihracatların yasaklanacağını belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda gözetleme teknolojilerinin ihracatına bir düzenleme getirmesi bekleniyor.

Gabriel Alman hükümeti tarafından ayrıca bu tür araçlar üreten tüm Alman firmalarına baskıcı rejimlerle ticaret yapmama konusunda nisan ayında uyarı yapıldığını belirtti.

Türkiye ve Rusya bu ülkeler arasında

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel sözkonusu teknolojilerin satılmayacağı ülkelerin listesini vermedi ancak NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung muhabirlerinin soruları üzerine NATO üyesi Türkiye ve Rusya'nın da ihracat yapılmayacak ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Gabriel otoriter rejimlerin halka sadece tank ya da makineli tüfekle değil aynı zamanda internet gözetleme teknolojileriyle de baskı uyguladığını ifade etti. Gabriel “İnternetin özgürlüğünü savunmak isteyenler, internet kullanıcılarını gözetleyen ve böylece en temel insan haklarını çiğneyen bu tarz rejimlerin eline teknoloji veremez” diye konuştu.

Almanya 2012 yılında Suriye ve İran'a bu tür ürünlerin satışını yasaklamıştı ancak bunun dışında herhangi bir yasal kısıtlamaya gidilmemişti.