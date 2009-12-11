Türkiye'ye tehdit

T24 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Türkiye protokolleri onaylamazsa uluslararası hukukun tüm araçlarını kullanırız” dedi.



İmza ile Karabağ arasında bağ kurma çabalarının fiyaskoyla sonuçlanacağını savundu. Sarkisyan, Türkiye ile normalleşmeyi öngören protokolleri onaylamaya hazır olduklarını, aynı adımı Ankara’dan beklediklerini açıkladı.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi: Protokol 12 Ocak’ta

Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Hovhannes Papikyan, PanArmenian’a yaptığı açıklamada Türkiye Ermenistan protokollerinin Mahkeme tarafından 12 Ocak’ta ele alınacağını açıkladı, oturumda Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın temsilcisinin bulunacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi Yargıcısı Vladimir Hovhannisyan’ın, Ekim ayında Zürih’te imzalanan iki protokolün, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’nın doğrultusunda olup olmadığına karar vereceği de belirtildi.