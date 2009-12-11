T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'ye tehdit

Sarkisyan, "Türkiye protokolleri onaylamazsa uluslararası hukukun tüm araçlarını kullanırız"

11 Aralık 2009 02:00

T24 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Türkiye protokolleri onaylamazsa uluslararası hukukun tüm araçlarını kullanırız” dedi.


İmza ile Karabağ arasında bağ kurma çabalarının fiyaskoyla sonuçlanacağını savundu. Sarkisyan, Türkiye ile normalleşmeyi öngören protokolleri onaylamaya hazır olduklarını, aynı adımı Ankara’dan beklediklerini açıkladı.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi: Protokol 12 Ocak’ta 

Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Hovhannes Papikyan, PanArmenian’a yaptığı açıklamada Türkiye Ermenistan protokollerinin Mahkeme tarafından 12 Ocak’ta ele alınacağını açıkladı, oturumda Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın temsilcisinin bulunacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi Yargıcısı Vladimir Hovhannisyan’ın, Ekim ayında Zürih’te imzalanan iki protokolün, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’nın doğrultusunda olup olmadığına karar vereceği de belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24