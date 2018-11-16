Türkiye'ye son beş yılda kaçak yollarla 22 milyon liralık oyuncak sokuldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’ye son 5 yılda 22 milyon liralık oyuncak kaçak yollarla sokulduğunu, yapılan denetimlerde 8.8 milyon dolarlık (47.5 milyon TL) sağlığa zararlı oyuncak ele geçirildiğini açıkladı.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Türkiye’ye ithal edilen oyuncakların yüzde 80’i Çin’de üretilmektedir. Kanserojen oyuncakların genelde Çin’den geldiği bilinmektedir. Ayrıca ülkemize kaçak yollarla birçok oyuncak girmekte ve çocuklarımızın sağlığı konusunda endişeler artmaktadır. Keza ülkemizde üretilen oyuncaklarda da kanserojen madde tespiti nedeniyle toplatma kararları çıkmaktadır” dedi.

Milletvekili sordu: Kanserojen madde oranı nedir?

Taşçıer, önergesinde Pekcan’dan, “Son 5 yılda ülkemize Çin’den yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılırken ele geçen oyuncakların miktarı ve parasal değeri nedir? Bu ürünlerdeki kanserojen madde oranı ne kadardır? Son 5 yılda ülkemizde üretilen oyuncaklardan ne kadarı için sağlığı olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı çıkarılmıştır” gibi sorulara yanıt istedi.

Pekcan’ın imzasıyla Taşçıer’e Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen yanıtta, son 5 yılda (14 Eylül 2018’e kadar) Türkiye’ye sokulurken 22 milyon 407 bin 390 TL değerinde kaçak oyuncak ele geçtiği bildirildi. Yanıtta, menşe ülke ayrımına dair istatistik olmadığı belirtildi. Bakanlığın yanıtında şunlar kaydedildi: “Oyuncaklar fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri açısından ithalat aşamasında denetime tabi tutulmaktadır. Denetimler kapsamında Türkiye’de son 5 yılda 8.8 milyon dolar değerinde oyuncak uygunsuz bulunmuş ve söz konusu oyuncakların ithaline izin verilmemiştir.”